El CV Teruel inicia contra Soria su maratón de partidos

El CV Teruel inicia este miércoles contra Río Duero Soria un maratón de partidos que le llevará a enfrentarse con 4 equipos en apenas 10 días. Tras aplazarse el encuentro del pasado sábado con el Unicaja Costa de Almería por la cuarentena de algunos jugadores andaluces al haber sido contacto directo con un positivo de covid del Urbia Palma, el conjunto turolense tiene programados dos duelos entre semana y otros dos en fin de semana, el último, el próximo 20 de diciembre frente al UD Ibiza Ushuaïa Volley.

En el choque contra Soria –este miércoles por la tarde a las 18.00 en Los Planos sin público– no estará Milan Jovanóvic, al haber causado baja. El colocador serbio sufre una lesión de rodilla, concretamente, de menisco, aún sin un diagnóstico definitivo, que, por ahora, lo mantiene apartado del juego. No obstante, el equipo naranja cuenta con un buen colchón de jugadores y no parece que la falta de Jovanovic vaya a suponer un problema serio para abordar el duelo.

El CV Teruel saldrá a la cancha de Los Planos con el objetivo de derrotar a los sorianos y sumar puntos para mantener el liderato al finalizar la primera vuelta de la Liga Regular, que se cierra este miércoles, si bien la escuadra turolense ya tiene más que asegurado su billete para la Copa del Rey al ser cabeza de serie.

El entrenador del CV Teruel, Miguel Rivera, ha explicado que no será un partido fácil, pues los sorianos, en séptima posición, pelearán para escalar peldaños y cerrar el pase al torneo del KO. “No podemos dormirnos porque el rival está deseoso de vencer para mejorar su posición”, ha dicho el técnico turolense, quien ha añadido que Río Duero Soria tiene “un gran potencial” si bien cuenta entre sus filas con varios jugadores jóvenes y eso puede pasarle factura en su rendimiento.

Rivera ha señalado que, no obstante, tras el bajón sufrido por la suspensión del partido contra el Unicaja Costa de Almería, la vuelta a los entrenamientos ha permitido percibir “muy buenas sensaciones” en el equipo naranja. Se ha mostrado seguro, además, de que el CV Teruel se encuentra en perfectas condiciones para afrontar de aquí a dos semanas un partido cada tres días.