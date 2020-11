"Máxima preocupación" en el deporte aragonés por el cierre de los pabellones

Golpe duro al deporte no profesional aragonés. El Gobierno de Aragón publicará en las próximas horas un decreto-ley en el que se endurecerán algunos aspectos del nivel 3 de alerta entre los que se incluyen el cierre total de gimnasios y de la actividad deportiva en interior. De este modo, vuelven a echar el candado las piscinas, los gimnasios, las pistas cubiertas y los pabellones de la Comunidad para todas las actividades que no impliquen al deporte profesional. Sí seguirán, de momento con normalidad, los entrenamientos y las competiciones de aquellos deportes que se puedan disputar al aire libre, ya sean o no profesionales. Sin embargo, el golpe para numerosos deportes y deportistas no profesionales de Aragón es mayúsculo.

José Miguel Sierra, presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, no ocultó "su máxima preocupación" por la situación que le ahora le sobreviene al deporte. "Se trata de otro golpe más, de otro mazazo más", se lamenta Sierra, quien considera que "la salud, sin duda, es lo primero"; aunque recordó, al mismo tiempo, "la escasa incidencia de contagios que se producen en el ámbito deportivo". En este sentido, el presidente aragonés explicó que "un estudio del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias" señalaba, recientemente, "que las actividades deportivas representaban solo un 0,22% del total de casos de covid-19 en España". "El problema es muy grande –añade Sierra–. Aunque no podían competir, al menos nuestros deportistas se estaban entrenando con normalidad. Ahora, sin embargo, con los pabellones cerrados, la mayoría va a tener que paralizar su actividad deportiva", sostuvo el presidente de la FAB, que el pasado año superó las 15.000 licencias federativas y contó con cerca de 400 equipos entre todas las categorías. Sierra tenía previsto reunirse con el Gobierno de Aragón en las próximas horas, ya que el decreto ley de la DGA, que endurece algunos aspectos del nivel 3 de alerta, "podría dejar en el aire competiciones que ahora mismo se están disputando, como es el caso de la Liga Femenina, la Liga Femenina 2, la Liga LEB o la Liga EBA".

Por su parte, Mario López, el presidente de la comisión gestora que rige en la Federación Aragonesa de Balonmano (FABM) durante el proceso electoral en el que se encuentra ahora mismo, comparte también la preocupación ante la situación que puede generar en el desarrollo de las competiciones y de la actividad de los clubes. "Desde el punto de vista deportivo es de difícil digestión, pero hay que entender que la salud de todos, incluidos los jugadores, debe de estar por encima", valoró. "Si no se pueden usar los pabellones, aquellos que no dispongan de pistas exteriores van a tener muy difícil, ya no solo entrenar, sino también jugar", lamentó.

Tiempo de reinventarse

Con el inicio de los Juegos Escolares aún en el aire, la FABM ya se vio obligada a aplazar las dos primeras jornadas de las ligas que dependen directamente de ella (las juveniles, la Territorial y la Segunda Nacional masculinas, y la Primera Nacional femenina) y ahora deberá seguir posponiendo más fechas en el calendario. Una incógnita se cierne también sobre el Bada Huesca de Asobal y los conjuntos de Primera Nacional masculina y División de Honor Plata femenina, ligas de ámbito estatal que ya están en marcha.

En los pueblos de todo Aragón, el problema adquiere una dimensión incluso mayor. Muchos de ellos empezaban ahora a retomar una actividad que deberá ser obligatoriamente interrumpida. "Hoy –por ayer– hemos iniciado las actividades escolares y de adultos, y la alegría ha durado un día. Algunos pueblos ni siquiera han tenido tiempo de retomar la actividad", explica Javier Abad, coordinador de Deportes de la Comarca del Bajo Martín, que adelanta que van a tener que reinventarse. "Aquellas clases (aeróbic u otras similares) que se puedan dar de forma telemática se darán de esta forma. También tendremos que sacar algunos deportes (fútbol sala de niños, por ejemplo) a las pistas exteriores, aunque en invierno es complicado", añadió Abad, todavía en proceso de "asimilación" de ese futuro real decreto que será publicado en el BOA.

Alberto Meseguer es el presidente del Full Energía Zaragoza (Colo-Colo), equipo de la Segunda División de fútbol sala que vive momentos de indefinición absoluta. Desconocen si son o no deporte de élite. "En lo que a nosotros se refiere, reina la desinformación. Entiendo que la situación es complicada; pero, cuando el Gobierno de Aragón toma una decisión así, la Federación Aragonesa de Fútbol debería trasladarnos automáticamente nuestra forma de proceder. A día de hoy no sabemos si nos consideran equipo de élite o no", explica Meseguer.

"No sabemos si vamos a poder entrenar más tarde de las 20.00, si vamos a tener que hacerlo en pista exterior, lo que nos pondría en desventaja con equipos de otras Comunidades Autónomas… Ni siquiera sabemos si podemos salir fuera del territorio a jugar", añade Meseguer, en referencia a un equipo que debería haber empezado la competición la pasada semana pero no jugó porque el rival presentó casos positivos. "Estamos jugando a nivel nacional, viajando por España, y nadie nos firma un permiso. La incertidumbre llega al punto de que nos desplazamos con temor a ser multados", concluye Meseguer.