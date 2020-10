Koeman: "¿Por qué el VAR solo se utiliza en contra del Barça?"

Enorme decepción en el equipo azulgrana por la derrota ante el Real Madrid y enfado monumental por la actuación del colegiado valenciano Martínez Munuera, a juicio de los culés decisivo por señalar penalti, a instancias del VAR, por agarrón de Clement Lenglet a Sergio Ramos cuando el partido marchaba igualado en un Camp Nou desierto.

"Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. Ha sido determinante en el desenlace del partido", ironizó Ronald Koean, técnico del Barça, que tras el partido persiguió al juez de la contienda camino del túnel de vestuarios. "Es normal que los jugadores del Real Madrid hagan lo máximo para que el árbitro pite penalti. No quiero hablar más de éste penalti", añadio el preparador holandés.

Sin embargo, prosiguió con sus mensajes en público dudando de cómo se utiliza el VAR en LaLiga Santander, y no es la primera vez que lo hace. Tras el 1-1 del Camp Nou ante el Sevilla, ya se quejó de un posible penalti de Diego Carlos a Messi. "A pesar de haber VAR, decidieron no pitarlo", reprochó entonces Koeman. "El VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos. No he hablado con Lenglet sobre la jugada, pero primero es falta de Ramos a Lenglet por cogerle de la camiseta. Una vez más, para mí no es penalti", subrayó tras el clásico.

Respecto al motivo por el cual esperó unos veinte minutos para realizar los cambios después del 1-2, Koeman consideró que "quería intentar mejorar y crear oportunidades de gol con los jugadores que había en ese momento en el campo y la entrada posterior de Dembélé y Trincao ha sido para buscar el uno contra uno desde la banda". "Quisimos dar más frescura, pero sabíamos que era arriesgado. No me importa perder por 1-3 o 1-2", añadió, sin explicaciones sobre la significativa suplencia de Antoine Griezmann.

Explicó que en el inicio del partido "el plan fue tener el control» y por eso cambió «la posición de Leo Messi" y puso "a Ansu Fati de '9' para aprovechar su velocidad y buscar la espalda de la defensa del Real Madrid". En ese sentido, el técnico holandés consideró que el Barcelona hizo "un buen partido". El miércoles espera La Juventus en la segunda jornada de la Liga de Campeones y Koeman explicó que la receta ahora "es seguir trabajando, analizar el partido, darse cuenta de que aunque el resultado ha sido negativo hemos hecho un buen partido y no tener miedo por haber acumulado dos derrotas en LaLiga. Soy optimista de cara al futuro".