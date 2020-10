Fernando Barceló: “Será triste no poder circular por las calles de mi ciudad”

¿Qué tal se ha encontrado en esta etapa y con la llegada de La Vuelta a suelo aragonés?

Ha sido una carrera complicada, hemos tenido bastante viento y una tendencia descendente que ha hecho la etapa muy rápida, con una media de 50 km/h. Ha habido momentos de cierto peligro pero hemos llegado todos juntos a meta. Tocar suelo aragonés, y más en toda una Vuelta a España, siempre es emocionante para mí.

¿Qué balance realiza de los primeros días de carrera?

Ninguno. Va todo como había previsto y las conclusiones habrá que hacerlas al final, cuando vea si he podido entrar en alguna escapada y ser protagonista.

La etapa de este sábado ha modificado el punto de partida debido a la situación sanitaria. ¿Será un regreso a casa diferente por ello?

Siento una profunda tristeza por no poder ver a familiares y amigos, no tendré la ocasión de estar con ellos en la salida o de circular en una Vuelta a España por la ciudad en la que he nacido. Con todo, hay que ser conscientes de la situación, cada vez peor, y de cómo están de difíciles las cosas en Huesca.

¿Cómo se vive todo esto desde la burbuja de La Vuelta?

Si no te quieres enterar y solo te centras en la práctica de tu profesión, no te enteras de lo que sucede fuera. No solo por la burbuja en la que se está desarrollando la carrera por motivos de seguridad y salud, sino por la dinámica diaria. En mi caso, todas las mañanas me pongo el telediario a ver qué noticias trae. Es mejor no pensar en lo que sucedería en el peor de los casos. No depende de mí si se suspenden o se modifican etapas, o si no acaba La Vuelta. Es mejor dejar de lado lo que no se puede controlar.

¿Le ha dado tiempo a estudiar las modificaciones de la etapa del domingo, que finalmente no pasará por Francia y se subirá Formigal?

La conozco entera, lo que no conocía tanto es el Tourmalet.

¿Cambia mucho el panorama al no pisarse suelo francés ni subir el Tourmalet?

Para mí es mejor estar donde se conoce y se entrena, claro que me puede beneficiar.

¿Las subidas de Vió y Fanlo pueden favorecerle por sus condiciones y conocimiento del terreno?

Me gustan, y me parece genial que se dé a conocer una zona que apuesta por el ciclismo y la bici de montaña. A nosotros no nos da margen para disfrutar del paisaje pero seguro que los espectadores lo harán.

¿Es especial este fin de semana para usted?

Lo primero que siento es ilusión aunque no pueda acercarme a la gente porque el tiempo de que disponemos tampoco lo permite. Ves caras conocidas y un ambiente que da fuerzas.

En Formigal ya se vivió un fin de etapa histórico en 2016. ¿Se puede prever batalla entre los favoritos antes de la primera jornada de descanso?

Batalla seguro que sí. Como la de entonces no creo porque hay bastantes más kilómetros llanos que en aquella ocasión. Algún favorito puede quedarse cortado.

¿Cómo está su líder, Guillaume Martin?

Es pura energía, falta verlo en el pelotón y veremos ahora que llega su terreno qué tal va y en qué escapada se mete.

¿Habla con Jorge Arcas (Movistar), el otro aragonés de La Vuelta, de cómo está transcurriendo la ronda?

Sí, aunque de momento nuestras vueltas son muy diferentes. A él ya le ha tocado tirar del pelotón.

¿Cuántos mensajes encuentra en el móvil al final de cada etapa?

Al terminar te pones a investigar, interactúas con la gente, lees comentarios y apoyos y hay que saber desconectar un poco. Si estás siempre pendientes de las redes y la competición no descansas.