Enric Mas: "Formigal no es el Tourmalet, pero será también muy exigente"

El español Enric Mas (Movistar), quinto en la general y uno de los grandes escaladores de la carrera, cree que, aunque "Formigal no es el Tourmalet", la etapa del domingo "también será muy exigente" aún con el cambio de recorrido por no poder pasar a Francia debido a las nuevas restricciones por la pandemia.

"No es como el Tourmalet pero creo que va a ser también muy exigente", dijo tras el final de la cuarta etapa en Ejea de los Caballeros un Mas que alertó también de la etapa de este sábado con final en Sabiñánigo y tres altos puntuables en los últimos kilómetros. "Será muy dura y tendremos que estar muy atentos", avisó.

Sobre la de este viernes, aseguró que "ha sido una etapa con nervios, pero unos poco menos de los que se esperaba" por la falta de viento.

"Hemos cogido (el Movistar) dos veces la primera posición del pelotón por si pasaba algo, pero el viento no ha soplado como esperábamos y por eso no ha pasado nada. No ha sido una etapa tranquila porque se ha ido muy deprisa todo el día, pero la hemos salvado bien y estamos contentos", resumió sus sensaciones.