Óscar Fle, citado como investigado por coacciones contra el Zaragoza Femenino

Óscar Fle, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF), deberá prestar declaración el próximo día 28 de octubre a las 10.00 en el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza en calidad de investigado, al haber progresado la denuncia penal por coacciones interpuesta por el club Zaragoza CFF el pasado 31 de julio contra el máximo dirigente de la FAF y su Junta Directiva.

Las diferencias entre Fle y el Zaragoza CFF vienen de atrás. El club fue obligado a abandonar la temporada pasada las instalaciones federativas de Puente Santiago, donde 150 jugadoras de este club entrenaban y jugaban. Además, recientemente la asamblea de la FAF decidió que los equipos femeninos ya no puedan jugar con los masculinos, medida que el Zaragoza CFF entiende como perjudicial. Todas estas disensiones han estado rodeadas de un ambiente muy tenso. De este forma, el club femenino se puso en manos del despacho de la letrada Carmen Cifuentes, que, tras reunir toda la documentación, consideró que había los indicios suficientes para interponer una denuncia penal por un supuesto delito de coacciones.

Rubén Alcaine, vicepresidente del Zaragoza CFF, valoraba ayer la medida adoptada por el juez. "No voy a entrar en ninguna polémica. Sobran determinadas palabras. Iremos a los hechos. Y el hecho es que el juez ha visto los indicios suficientes para abrir la instrucción. Queremos que se depuren responsabilidades y que se acaben las coacciones que percibimos permanentemente. El fútbol femenino le viene muy grande a Óscar Fle. Además, entendemos que utiliza técnicas que no se ajustan a la legalidad. Hemos sufrido medidas que consideramos muy injustas. Estamos satisfechos de que el juez admita a trámite la denuncia que plasma todo lo que hemos padecido. Ahora no voy a hablar yo; van a hablar los jueces. Yo asistiré el día 28 de octubre al Juzgado como perjudicado en representación de mi club; Fle, como investigado. No tengo nada más que decir", afirmó Rubén Alcaine.

Óscar Fle, por su parte, ofreció su versión. "Yo no he recibido ninguna notificación, Solo tengo noticia de un tuit en la cuenta del Zaragoza CFF. En cualquier caso, quiero que quede muy claro que no hemos coaccionado a nadie en ningún momento. Sinceramente, confío en que la denuncia, en el caso de que progrese, sea archivada", explicó Fle. El presidente de la FAF también rebatió a Alcaine acerca de la labor que la Federación hace en relación al fomento del fútbol femenino. "Está muy claro que defendemos los intereses del fútbol aragonés y más aún del fútbol femenino aragonés. Estamos promocionando el fútbol femenino en Aragón. Incluso van a ser gratuitos los arbitrajes en estas categorías. Además, también vamos a conceder becas para entrenadoras", continuó Fle. "Nos conocemos todos en el fútbol aragonés, sabemos de qué va cada uno. Desde la Federación Aragonesa no se ha hecho otra cosa que apoyar al fútbol femenino", concluyó Óscar Fle.