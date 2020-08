El Mundial de Superbikes llega a Aragón con doble cita en Motorland

El circuito de Motorland Aragón en Alcañiz recibe este fin de semana y el siguiente la doble cita que acogerá este 2020 el Campeonato del Mundo de Superbikes con las carreras de WorldSBK, WorldSSP y WorldSSP300 tras un breve paréntesis después de las pruebas de Jerez y Portimao (Portugal).

El primer evento en el trazado bajoaragonés es el Round Prosecco DOC de Aragón -días 28, 29 y 30 de septiembre- en el que se han programado siete carreras, incluidas las dos del Mundial FIM Supersport y FIM Supersport 300. Y el siguiente será en las jornadas 4, 5 y 6 de septiembre el Round Prosecco DOC de Teruel, la quinta.

El líder de la categoría reina y defensor de la corona, el británico Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR) se muestra "con muchas ganas" de afrontar este fin de semana la cuarta cita mundialista. Tanto Rea como su compañero de equipo, el también británico Alex Lowes, ha realizado "test" en el trazado aragonés con muy buenos resultados, lo que le permite ser muy optimista en la lucha que mantiene con su compatriota Scott Redding (Ducati Panigale V4R), al que sólo aventaja en cuatro puntos en la clasificación provisional.

Pero Ducati se ha impuesto en las últimas cuatro carreras disputadas en Aragón y todo puede cambiar este fin de semana. Con tres victorias en el circuito de Aragón y tras haber logrado su primer 'hat-trick' de la temporada en Portimao, Jonathan Rea aspira a continuar con su racha y a consolidar el liderato. "Estoy emocionado de ir a Aragón, especialmente porque hemos hecho muchas pruebas en las últimas semanas, en Jerez, Portimao y luego en Aragón, así que me siento muy bien sobre la moto", afirma Rea, que ha conquistado un total de 12 podios en Motorland y, desde que se unió a Kawasaki en 2015, ha subido al podio en todas las carreras de Aragón en las que ha participado.

Ducati siempre es el rival a batir en Motorland Aragón. Chaz Davies (ARUBA.IT Racing- Ducati) ocupa la sexta posición en la clasificación del campeonato pero siempre ha rendido a un gran nivel en esta pista, en la que ha vencido en siete ocasiones: cinco con Ducati y dos con BMW.

Ducati también ganó las tres carreras de la temporada pasada gracias a Álvaro Bautista y ahora es otra exestrella de MotoGP, Scott Redding, quien intentará brillar al manillar de la Panigale V4 R. El debutante británico tuvo una ronda complicada en Portimao y cedió el liderato. Pero Aragón es una pista favorable para su moto y su desventaja frente a Rea es de tan sólo cuatro puntos, así que Aragón podría ser el escenario de una batalla cara a cara entre los dos.

Otro aspirante en la pelea es Toprak Razgatlioglu (PATA YAMAHA WorldSBK Official Team). El turco, vencedor de la cita inaugural del curso, sufrió su primera caída del año en la Carrera 2 de Portimao, pero volvió a subirse a su moto para terminar octavo. Tras haber acabado séptimo los test disputados en Motorland hace pocos días podría sufrir un poco en Aragón, pero el siempre espectacular piloto de 23 años está preparado para el desafío. Su compañero de equipo, Michael van der Mark, ocupa la quinta posición del campeonato –dos lugares y 21 puntos por detrás de Toprak– pero el holandés está en plena forma y, tras haber subido a tres de los últimos cinco podios, podría brillar en Alcañiz, aunque no es su mejor pista ni tampoco la de Yamaha.

El séptimo de la clasificación es Álvaro Bautista (Team HRC), quien gracias a los esfuerzos de Honda empieza a acercarse a las posiciones delanteras. El español logró en la Carrera 2 de Portimao su mejor resultado de la temporada hasta la fecha –quinto– y espera seguir progresando en una pista en la que ya brilló la temporada pasada. Tras protagonizar un buen test en MotorLand Aragón, Bautista podría estar estar en la lucha para conseguir su primer podio de la temporada.

La actividad en pista arrancará este viernes, 28 de septiembre, a las 9:00 horas con los primeros entrenamientos libres. La temporada del World Superbikes se puede se pueden ver a través de DAZN, Teledeporte, Eurosport, Esport3 LaLigaSports. Estos son los horarios y programa:

Viernes 28 de agosto

Sábado 29 de Agosto

Domingo 30 de Agosto

09:00 - 09:30 - WorldSSP300 FP1A09:45 - 10:15 - WorldSSP300 FP1B10:30 - 11:20 - WorldSBK FP111:30 - 12:15 - WorldSSP FP113:30 - 14:00 - WorldSSP300 FP2A14:15 - 14:45 - WorldSSP300 FP2B15:00 - 15:50 - WorldSBK FP216:00 - 16:45 - WorldSSP FP209:00 - 09:20 - WorldSBK FP309:30 - 09:50 - WorldSSP FP310:00 - 10:15 - WorldSSP300 FP3A10:25 - 10:40 - WorldSSP300 FP3B11:00 - 11:25 - WorldSBK Tissot Superpole11:40 - 12:05 - WorldSSP Tissot Superpole12:20 - 12:40 - WorldSSP300 Tissot Superpole13:00 - Carrera de Rescate WorldSSP30014:00 - Carrera 1 WorldSBK15:15 - Carrera 1 WorldSSP16:30 - Carrera 1 WorldSSP30009:00 - 09:15 – Warm Up WorldSBK09:25 - 09:40 – Warm Up WorldSSP09:50 - 10:05 – Warm Up WorldSSP30011:00 - Carrera Tissot Superpole WorldSBK12:30 - Carrera 2 WorldSSP14:00 - Carrera 2 WorldSBK15:15 - Carrera 2 WorldSSP300