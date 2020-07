Un renovado Medio Maratón Ruta Vino Somontano homenajea a la olímpica María José Pueyo

La atleta serrablesa María José Pueyo volverá a correr por las calles de Barbastro pero esta vez no para competir, que también, si no para recibir el homenaje del Club Atletismo Barbastro (CAB) que la ha nombrado atleta invitada a la 28ª edición del Medio Maratón Ruta Vino del Somontano, que se celebrará en la ciudad del Vero el 20 de septiembre, con una participación máxima de 300 atletas.

Los datos de esta prueba se han presentado este sábado en el Gran Hotel Ciudad de Barbastro con la presencia de la olímpica de Sabiñánigo de los organizadores y de responsables de su patrocinio, la D.O. Somontano, Ayuntamiento de Barbastro, Comarca de Somontano, así como el patrocinador del club Jamones Julián Mairal. Además el Medio Maratón cuenta con el apoyo de DPH, de la Federación Aragonesa de Atletismo y de empresas y comercios de la ciudad.

La noticia es doble. Por un lado, la celebración de esta prueba en una temporada marcada por la covid-19, en la que se están suspendiendo carreras. De hecho será la primera gran carrera del calendario atlético aragonés. Y por otro lado el cambio de itinerario, con dos vueltas a un circuito por el término municipal de Barbastro atravesando los viñedos y fábricas de algunas bodegas más antiguas de la D.O. Somontano (Fábregas, Viñas del Vero, Pirineo, Lalanne).

De esta forma los participantes podrán optar a realizar un medio maratón o un cuarto maratón, dando sólo una vuelta al circuito (se sustituye así el 5 y 10K). La salida y la meta estarán ubicados en el mismo lugar, pero la salida del casco urbano se realizará por las calles Las Fuentes y Los Cubos, para llegar a Viñas del Vero y Lalanne donde se dará la vuelta para regresar por el mismo recorrido. Ello supondrá bloquear menos tramo carretero. Además se crea un circuito más rápido al eliminar tramos de subida.

Momento de la rueda de prensa, y autoridades y patrocinadores con María José Pueyo. J. L. P.

La prueba se adapta al protocolo covid-19 establecido por la RFEA. El límite de corredores será de 300 y habrá dos salidas. La primera de ellas a las 9.30. Por su parte la Federación Aragonesa de Atletismo le ha concedido el estatus de Campeonato de Aragón. El CAB ha apostado fuerte por la prueba y va a aumentar los premios: los ganadores masculinos y femeninos recibirán 500 euros y habrá otros 500 euros más para el atleta que bata el récord(1.03.32, hombres) y 1.15.10 (mujeres).

El coronavirus sí que se ha llevado por delante este año la Milla Escolar Urbana que tenía lugar en la jornada previa a la prueba reina del atletismo barbastrense. El club ha decidido por responsabilidad organizar un encuentro escolar de atletismo en las nuevas pistas para el sábado 19.

Los actos previos comenzarán con la charla de la maratoniana olímpica en el Centro de Congresos el sábado a las 20.00. Y después María José Pueyo tomará la salida en una prueba que ya ha ganado en varias ocasiones. “Me quedé sorprendida cuando me llamaron para participar en esta prueba porque de hecho será la primera carrera que se organiza en Huesca y Zaragoza (después del estado de alarma). Estoy muy contenta y traeré a todos mis corredores a los que estoy entrenando ya que se alegran de este reconocimiento a una trayectoria deportiva”, explicaba Pueyo.

El coronavirus y el confinamiento ha pillado a Pueyo “encima de la bici, preparando la Quebrantahuesos. A nivel profesional me he tenido que reinventar y hacer las clases vía on line. Hay que seguir peleando. Los profesionales deben de mantener a sus corredores activos, y hay que seguir mover el cuerpo porque va muy bien para la cabeza. Al cuerpo siempre le viene bien hacer deporte que es salud y Barbastro será nuestro primer objetivo”.