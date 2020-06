Borja Iglesias: revuelo en Twitter por sus uñas negras y reivindicativas

El exzaragocista Borja Iglesias, que ahora juega en el Betis ha causado un gran revuelo en Twitter que él mismo se ha encargado de zanjar.

El futbolista, que el próximo jueves vuelve al terreno de juego para re-inaugurar la Liga de Primera División con un partido de máxima rivalidad contra el Sevilla, se ha mostrado estos días muy activo como parte de la ola de indignación que ha recorrido el mundo a causa del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis (EE UU).

Esto que no os pase desapercibido. Por cierto, @BorjaIglesias9 muy recomendable el cuento “Vivan las uñas de colores” https://t.co/eu7ZHCfWuL https://t.co/L8gTTAjrM3 — Violeta Assiego (@Vissibles) June 3, 2020

El gallego, muy querido en Zaragoza, ha retuiteado y escrito él mismo varios mensajes de protesta contra el crimen y contra el racismo, pero si hay uno que ha dado más que hablar es en el que enlazó a la cuenta de La Liga y en el que aparece con las uñas pintadas de negro.

Además de muestras de cariño, el tuit obtuvo algunas respuestas llenas de odio, especialmente homofóbico, en el que ciertos usuarios le reprochaban (algunos insultantemente) haberse pintado las uñas.

"Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan", respondió Iglesias a un tuit crítico que posteriormente fue borrado.

Algunos compañeros, como el marroquí Zouhair Feddal le han mostrado su cariño y respeto por su actitud.