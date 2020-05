Rafa Nadal: "Se ha tratado a todos los deportes por igual y creo que no debe ser así"

El tenista Rafa Nadal ha lamentado en una entrevista al diario 'El País' que se haya "tratado a todos los deportes por igual" ya que "no debe ser así". De hecho, es pesimista en cuanto a su vuelta a la pista este año: "Yo firmo estar listos para 2021. El 2020 lo veo prácticamente perdido. Tengo la esperanza de poder empezar el próximo año".

"Un montañero o un triatleta tienen la capacidad de ir a entrenarse solos y yo no estoy reclamando nada, porque el tenis no es el primer deporte que debe volver, ya que al final necesitamos ser al menos dos para jugar, pero es que hay deportes que son totalmente individuales, como cualquier otro trabajo. ¿Por qué un atleta no puede ir a correr solo? Este es nuestro trabajo", ha defendido Nadal.

De todas maneras, el tenista ha expresado que los más importante es la salud de la población: "La máxima prioridad es salvar vidas y la sanidad, y el deporte, para mí, pasa a un tercer plano; ni lo tengo en la cabeza, siempre y cuando se hagan las cosas de manera ordenada".

Precisamente, el balear ha considerado que si se hubiesen adoptado medidas preventivas antes se hubieran evitado todas las medidas extremas que se han tomado después. "Nadie se lo esperaba, pero la gente que manda aquí debería tener acceso a todas estas informaciones, y en este sentido sí creo que ha habido un error. Yo me equivoco habitualmente y reconozco mis errores, y nos humaniza el reconocerlos. No estoy siendo oportunista, sino que simplemente a mí también me supera la situación; no tengo la información y decido únicamente sobre mí. La situación nos ha sobrepasado a todos, y no solo a España. Es igual que si yo pierdo un partido y Federer y Djokovic también lo hacen… No puedo excusarme en que ellos también lo han perdido. Todo el mundo lo ha hecho mal", ha subrayado.

Sin embargo, el tenista se ha mostrado satisfecho por la labor de la presidenta de las Islas Baleares: "Estoy muy satisfecho con cómo lo ha hecho mi presidenta (la socialista Francina Armengol); no la dejaron, pero ella quiso cerrar vuelos porque entendíamos que, como isla, teníamos mayor capacidad para protegernos".

Situación económica

El deportista balear no es optimista con la economía mundial tras el paso de la pandemia : "La situación económica no tiene salvación, porque según qué actividades, como el turismo, no van a poder salvarse. El mundo está sufriendo una pandemia, con lo cual la gente no puede viajar y esa es una situación inevitable".