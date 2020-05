Kilian Jornet recrea sus cimas desde casa

De Kilian Jornet se conocen sus hazañas en carreras de montaña y cimas, pero en tiempos de confinamiento por la COVID-19 también ha dado muestras de su creatividad con un vídeo en el que recrea de forma casera los retos que culminó en los últimos años con el proyecto ‘Summits of My Life’ (‘Cimas de mi vida’).

El vídeo, que el deportista catalán ha colgado en sus redes sociales y que filmó desde su casa de Noruega, parodia el ascenso a algunas de los retos más conocidos, todos ellos recogidos en los documentales ‘A fine line’, ‘Déjame Vivir’ y ‘Path to Everest’.

En 2012 Jornet empezó Summits of My Life, un proyecto que le llevó, durante cinco años, a escalar las cumbres del Mont Blanc (con tres ascensiones), el Cervino, el Elbrús (que no alcanzó), el Denali, el Aconcagua y el doble ascenso al Everest.

Y ahora, con más tiempo de lo habitual ante la imposibilidad de competir y organizar expediciones, el alpinista se ha animado con una recreación de cada una de las hazañas en las que no falta el sentido del humor.

Para su realización, el atleta ha editado la pieza en ‘stop motion’, una técnica de edición que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas.

El vídeo empieza con la ascensión del Mont Blanc. Jornet utiliza una sábana blanca para imitar la forma de una cima y, además del ascenso, rememora cómo completó el descenso, dejándose deslizar por ella.

Para recordar la cima del Cervino (Italia), el alpinista subió al tejado de su casa, mientras que en el caso del Elbrús (Rusia), que estuvo marcado por las duras condiciones meteorológicas, aparece en el interior de su vivienda, con una cortina de fondo, un gorro de invierno y el sonido de las fuertes ráfagas de viento.

La cima al Aconcagua (Argentina) la recuerda por su accidentado descenso y, en la parodia, la recrea desde las escaleras de su vivienda simulando algunas de las caídas que padeció.

Después llegó la expedición del Denali (Estados Unidos), que Jornet realizó con esquís de montaña, proyecto que en el vídeo simula con unos virajes sin nieve por el jardín de su casa.

Por último, para conmemorar el doble ascenso al Everest, Jornet se enfunda en el vídeo el equipamiento con el que completó la cima y, con los dos piolets, simula la ascensión, que culminó de noche, en un pasillo estrecho que se encuentra en el exterior de su casa y una escalera oscura para, finalmente, mostrar su cara de cansancio.

Precisamente este mes de mayo se cumplirán tres años de esa expedición y Jornet la conmemorará compartiendo cada semana recuerdos e imágenes exclusivas del último de los retos de Summits of My Life, que inmortalizó en el documental ‘Path to Everest’.

De momento, en el primero de los vídeos ha demostrado que, además de ser uno de los deportistas de montaña más reconocidos del mundo, tiene talento como realizador audiovisual.