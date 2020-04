El deporte también comienza a ver la luz el día 2

"El cuerpo humano no está hecho para estar confinado entre cuatro paredes. El deporte, la salud, refuerzan el sistema inmunológico y el desahogo mental. La medida era necesaria y demuestra la importancia del deporte en nuestra vida», argumentó ayer David Navarro, entrenador del Tarazona, conjunto líder de la Tercera División aragonesa en el momento de paralizarse la competición por la pandemia de coronavirus. Con estas palabras, Navarro valoraba el progresivo desconfinamiento anunciado el sábado por Pedro Sánchez, que permitirá realizar actividad deportiva de forma individual en la calle.

"En cuanto a la preparación que podré diseñar para el Tarazona con el preparador físico, Jorge Quílez, ahora será posible realizar actividad cardiovascular (carrera) que se asemeje a la realidad. Porque desde dentro de un piso, desde luego, no es igual el entrenamiento. En cualquier caso, lo primero es la salud, y el regreso de la competición debe estar siempre subordinado a ella", aclaró David Navarro.

El confinamiento también ha afectado a los deportistas, clausurados en sus domicilios en el último mes y medio. Después del paseo liberador de los niños, Pedro Sánchez anunció el pasado sábado, entre otras medidas futuras, la posibilidad de volver a desarrollar la actividad deportiva. La decisión subraya la trascendencia del deporte. Por si alguien lo dudaba, actividad esencial, de primera necesidad. "Si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como está haciendo ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirán las salidas para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos"», verbalizó Sánchez. Como en el resto de actividades, se prohibirán las salidas en grupo, será obligatorio mantener una distancia social de dos metros y podría mantenerse el límite de alejamiento de un kilómetro respecto al domicilio.

El hecho, el regreso a la calle de los deportistas, también fue analizado por la exatleta y ahora entrenadora de atletismo Ester Lahoz. "Se supone que nos permitirán hacer deporte de forma individual. Al menos, eso decían ayer -por anteayer-... Las instalaciones van a continuar cerradas, pero la medida supone un gran paso adelante, además de un indicador muy claro de que la evolución de la pandemia de la Covid es positiva, que es lo más importante", se arrancó Lahoz, atleta olímpica y todavía récord español de 4x400 metros lisos.

Ester Lahoz fue más allá del tartán de la pista para auditar la medida de Pedro Sánchez. "Curiosamente, nos hemos agarrado durante el confinamiento a las asignaturas que en el colegio eran consideradas como ‘marías’, como Educación Física, Música o lo que en mis tiempos escolares era Pretecnología. Desde luego, me alegro muchísimo por el deporte, porque se le concede la valía que realmente tiene. Evidentemente, no se va a poder entrenar como en una pista, pero sí se podrán desarrollar trabajos físicos que en casa no se pueden hacer", apuntó la eterna campeona.

En Segunda División B, como en el resto de categorías del fútbol, la competición está detenida. Desde su domicilio observa un nuevo horizonte Néstor Pérez, entrenador del Ejea. "Seguimos a la espera de todo, de que la Federación Española de Fútbol diga qué va a suceder en cuanto a las competiciones. No obstante, nosotros continuamos entrenando. El hecho de poder salir a la calle para entrenar cambia el plan de entrenamientos que llevábamos hasta ahora. Este plan lo hice junto a Moisés Gutiérrez (segundo entrenador) para que los jugadores trabajaran en sus casas. Desde luego, al aire libre hay muchas más opciones de entrenar que encerrados en casa", explicó Néstor Pérez.

"Otra cosa será que la competición se reanude, hecho que no considero sencillo, pues en Segunda B hay muchos menos medios que en Primera o Segunda. Independientemente de esto, ha quedado muy claro que el deporte es necesario desde el punto de vista físico y mental", enfatizó.