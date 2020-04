El Open Internacional de Ajedrez de Benasque se podría celebrar en septiembre

La organización del Open Internacional de Ajedrez de Benasque baraja trasladar al mes de septiembre este popular torneo ajedrecístico cuya celebración estaba prevista para la primera quincena de julio. La crisis del coronavirus y la situación de aleatoriedad generalizada en todas las facetas de la vida que provoca la pandemia está obligando a todas las instituciones y particulares a plantear todo tipo de alternativas a las convocatorias ya existentes y buscar nuevos acomodos a aquellas que no son las que, directamente, se suspenden pensando ya en 2021.

Es el caso del Open benasqués, considerado en la actualidad como la cita ajedrecística más importante de cuantas tienen lugar en España y, con sus 20.000 euros en premios, una de las mejor dotadas económicamente, que ve como se le echa literalmente el tiemplo encima y no existen visos de que el Covid-19 vaya a ser vencido en breve ni de que se relajen a corto plazo las medidas de cuarentena generalizada.

"Y está por ver cómo se irá recuperando la normalidad, porque de lo que estamos todos seguros es de que iremos gradualmente reincorporándonos a nuestra vida cotidiana y para eso, en el mejor de los casos, van a pasar bastantes semanas», comenta el director y alma pater del Open, Juan Miguel Royo, confirmando que "prácticamente, aunque de momento no de manera oficial" la disputa del torneo no será entre el 4 y el 12 de julio como se había convocado originalmente este torneo que desde su primera edición, hace ahora cuarenta años, siempre ha tenido lugar en la primera quincena de este mes.

Tras mantener varias conversaciones en los últimos días con el alcalde de Benasque, cuyo ayuntamiento es el valedor y patrocinador más firme del torneo, Royo ha propuesto trasladar su celebración a septiembre, también entre los días 4 y 12 de ese mes. "De todas formas es un poco hablar por no callar porque no sabemos cómo van a evolucionar los acontecimientos pero, en todo caso, ganamos dos meses con respecto al virus y su control", señala el director del Open consciente, no obstante, de que esta nueva propuesta está condicionada tanto por la situación sanitaria, como por las repercusiones de la crisis en la vuelta a la actividad y por las propias medidas e indicaciones futuras del Gobierno.

Sobre el por qué de las nuevas fechas previstas, apunta que, climáticamente hablando, esta nueva época elegida es muy agradable en el Valle de Benasque. "Hay que contar también con las limitaciones que se están hablando respecto a los alojamientos hoteleros una vez que se vaya recuperando la normalidad, que plantean una reducción de las plazas ofertadas en un primer momento, por lo que tampoco tenía mucho sentido convocar el Open en época alta turísticamente hablando y, además, en cuanto a convocatorias con tirón cultural, deportivo o social, se echa en falta la organización en Benasque de una cita de estas características en septiembre", sostiene un Royo que no las tiene todas consigo consciente de que "las cosas cambian de un día para otro y no debemos ofuscarnos en celebrar el torneo a toda costa por mucho que nos duela".

Aún con todos los inconvenientes y la sensación de provisionalidad que tienen todas las convocatorias, Royo está recibiendo numerosas llamadas estos días de aficionados y ajedrecistas interesándose sobre el torneo. De hecho, más de un centenar de ellos –de los que una cincuentena son titulados- ya se habían inscrito días atrás para participar en julio y ahora será necesario ponerse en contacto con ellos para irles informando de la evolución de la situación "porque, como todo el mundo, los ajedrecistas quieren certezas, que es algo que nadie puede dar ahora".

No son buenas noticias para un torneo que este año celebra su cuadragésima convocatoria –la primera se remonta a 1981- consolidado como uno de los más importantes del mundo y con una enorme capacidad de convocatoria ya que en las últimas ediciones ha llegado a reunir a más de 450 participantes de los cinco continentes y su edición de 2010 ostenta el récord de 567 inscritos.

Este singular cumpleaños iba a ser conmemorado de una manera especial por la organización que había diseñado un completo programa paralelo y complementario del Open con citas ya clásicas como el Torneo de Blitz, o de partidas rápidas, y otros novedosos como el primer Campeonato de España por parejas mixtas, el Match de Campeones del Open contra las Promesas, los que enfrentaría a una selección de España y otra de la ONCE y a las selecciones de España y Resto del Mundo y un enfrentamiento de simultáneas a la ciega.

Se habían programado también distintas conferencias y proyecciones para dar un mayor lustre a estos cuarenta años de comunión entre Benasque y el ajedrez, unas propuestas que se van a intentar mantener en la nueva convocatoria y que, como recuerda Royo, contarán con el altavoz mediático del Cupón de la ONCE del 5 de septiembre.

Otros torneos afectados

El Open de Benasque no es el único torneo ajedrecístico afectado por la crisis del coronavirus. El Presidente de la Federación Aragonesa, José Luis Pellicer, recuerda que se ha pospuesto el Torneo de Estadilla, programado para el 24 de mayo, y que la actividad en el mundo del ajedrez "está totalmente paralizada más allá de algunas partidas particulares entre aficionados vía telemática".

En este sentido, señala que quedan tres rondas -"las determinantes"- por jugar del Campeonato por Equipos "y no sabemos en qué momento se podrá reanudar la competición, si es que se reanuda", y que las tres pruebas y torneos previstos para junio tampoco se van a celebrar. "No lo veo nada claro; estamos totalmente paralizados competitivamente hablando", concluye Pellicer.