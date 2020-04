La Gran Maratón Montañas de Benasque se pospone hasta el próximo año

La Gran Maratón Montañas de Benasque (GMMB), que estaba prevista para el 13 de junio, tampoco se celebrará este año. La pandemia de coronavirus ha forzado la suspensión de una nueva competición deportiva, que, en este caso, pospone la disputa de la que hubiese sido su quinta edición hasta 2021. “Desde la organización de la Gran Maratón Montañas de Benasque se comunica que debido a la situación de Estado de Alarma provocado por el COVID-19 que, a fecha de hoy continúa estando vigente y debido a la cercana fecha de la prueba, nos vemos obligados a tener que cancelarla, en sus tres distancias”, se explica a través de un comunicado.

“Tomar esta decisión no ha sido fácil para nadie, pero entendemos que no se puede correr una carrera de montaña sin un entrenamiento mínimo”, se entra en detalle sobre los motivos de una decisión en la que la salud y la seguridad han tenido el peso principal mirando a este respecto, no solo por los corredores, sino también por voluntarios, los habitantes del valle y todas las personas que allí acuden atraídas por el evento. Por otro lado, también se considera que el traslado a otra fecha dentro de 2020 no era sencillo puesto que cuando se levante el estado de alarma se desconoce cómo será la vuelta a la vida cotidiana. Además, el calendario hacia finales de verano y en otoño se ha saturado de pruebas deportivas.

La organización de la GMMB agradece el apoyo recibido y da ánimos al resto de competiciones que se han visto en una situación similar a la suya. Por otro lado ofrece dos opciones a aquellos que iban a participar en su prueba, la devolución de los costes de inscripción, que debe ser pedida con el 15 de mayo como fecha tope, o la reserva del dorsal para el próximo año.

La principal novedad de la GMMB en 2020 era la inclusión de un nuevo recorrido de 19 kilómetros, que se sumaba a los que ya se venían ofertando de 42 y 28 kilómetros. Para la carrera más corta se habían dispuesto 200 plazas, para la intermedia, 400, y para la más exigente, 500.