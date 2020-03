Carolina Marín: "Echamos de menos alguna solución más o menos inmediata del COI"

La jugadora de bádminton Carolina Marín ha afirmado este sábado que ella y otros deportistas españoles echan "de menos alguna solución más o menos inmediata" desde del Comité Olímpico Internacional (COI), frente a la incertidumbre que rodea a los Juegos de Tokio por la pandemia del COVID-19.

"Sé que ahora mismo el presidente del COI tiene más cosas que hacer, muchas obligaciones y muchas cosas pendientes, pero echamos de menos alguna respuesta o alguna solución más o menos inmediata, porque vivimos en esa incertidumbre de no saber qué va a pasar", ha comentado Marín en el programa 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER.

"Yo ya lo he dicho en alguna otra entrevista. La mejor opción es que se pospongan los Juegos Olímpicos. Más que nada, no solo es por el deporte, es por nosotros. Ahora lo más importante y lo primordial es cuidarnos los unos a los otros, porque juntos vamos a combatir esto. Juntos y unidos es como hay que luchar. Ya no se trata de unos Juegos Olímpicos, sino de la salud de todas las personas", ha insistido.

"Entiendo que es una situación complicada y que no es fácil decir 'posponemos los Juegos y ya está'. Porque sé que hay muchas consecuencias y que no es una decisión que se pueda tomar de un día para otro", ha matizado al respecto.

Además, Marín ha descrito su rutina en esta situación de confinamiento preventivo. "Intentando llevar las cosas de la mejor manera posible, dentro de lo que estamos teniendo. Haciendo ejercicio, haciendo cosillas en casa e intentando mantenerme en forma", ha subrayado.

"Aparte de que seamos deportistas, somos personas. Y como somos personas, nos unimos al resto de españoles y seguimos las indicaciones que nos dicen el Gobierno y Sanidad. Por supuesto, yo también me estoy quedando en casa", ha recalcado la jugadora onubense.

"No salgo para nada, no hago absolutamente nada de bádminton desde hace una semana. Intento seguir las indicaciones que me dan mis entrenadores y mi preparador físico para adaptar ejercicios a estar dentro de casa Y así es como creo que nos estamos manteniendo todos los deportistas", ha añadido finalmente.