Regreso a Australia por el Covid-19

El coronavirus también se ha introducido en el tejido interno del fútbol regional aragonés. Sebastian Usai, portero del Robres y fichaje más exótico de la Tercera División aragonesa (21 clubes), e incluso de la española (18 grupos, 360 clubes), abandonó Zaragoza en la tarde de este martes."He estado muy a gusto en Zaragoza. Me ha tratado sensacional la gente del Robres. También he estado muy cómodo en el piso que compartía en Zaragoza con una chica, dos gatos y un perro en el barrio de La Almozara. Pero la competición se ha parado en España. Regreso a mi país cuanto antes, pues temo que cierren las fronteras de Autralia. Este martes dormiré en Barcelona, donde el miércoles tomaré un vuelo rumbo a Australia. Espero regresar nada más pase el problema del coronavirus", señala Sebastian Usai.

Le esperan 18.000 kilómetros hasta Brisbane, casi idéntico viaje al trazado hace apenas unas semanas, con la diferencia de que aterrizó en Madrid. "Vine a España a mediados de enero. Estuve todo el día en el avión. Desde Brisbane a Madrid, haciendo escala en los Emiratos Árabes. Y desde Madrid, a Zaragoza", recuerda Sebastian Usai. Detrás de la decisión, descansaba su concepto del fútbol como aventura. Robres ha sido la última escala conocida de una peripecia vital y futbolística que le ha llevado desde Queensland (costa Este de Australia) hasta los Monegros, después de pasar por Inglaterra, Escocia y Suecia. Este espíritu de conocer gentes y tierras, y la pericia del cazatalentos monegrino Mariano Muñío, posibilitaron el fichaje más increíble del invierno en la regional aragonesa. "En Suecia conocía a Hervías (otro tipo fascinante: exjugador de la cantera del Real Zaragoza, ahora trabaja en el Museo Nobel de Estocolmo). A través de él hicimos la operación con el Robres. La Tercera española no es profesional, pero me atraía la idea de jugar aquí", sintetiza antes de contar su extensa carrera.

"Comencé a jugar a los ocho años en mi ciudad, en Brisbane. Con 17 años firmé por un club de Segunda División en Autralia. Después pasé al Nort Queensland Futy, de la Primera División de mi país. Este equipo entró en bancarrota y un compañero me dijo de ir a Inglaterra, concretamente al Tranmere Rovers. Me fueron muy bien las cosas allí y firmé por el Blackburn Rovers, el mejor club en el que he militado. En el Blackburn coincidí con Míchel Salgado, que había jugado en el Real Madrid con Zidane, Figo, Ronaldo y Beckham. Salgado era un tipo muy agradable. Ya estaba al final de su carrera", especifica Sebastian Usai.

De Gran Bretaña saltó a Escandinavia. "Me fui después al AFC Eskilstuna. De allí me marché a Escocia, al Cowdenbeath. Regresé a Suecia, al Friska FC. Mi siguiente etapa ha sido la del Robres. El fútbol, como la vida, son retos. Y salvarse en un equipo como el Robres también era un reto", reitera. "Estuve esperando casi un mes para jugar, hasta que llegó el ‘tránsfer’. Mientras termino el máster en Económicas de la Universidad de Luisiana, el Robres me ofrecía la oportunidad de conocer Zaragoza, Aragón y España. Me ha encantado Zaragoza. El invierno no es frío, como en Suecia, donde estábamos a 15 grados bajo cero. Además, la gente es muy amable y se come muy bien", detalla este catador de la verdadera vida.

En el momento del hasta luego, Sebastian Usai continúa destilando una sonrisa. «En cuanto al fútbol, la Tercera española es fuerte, con partidos muy igualados. El idioma tampoco ha sido ningún obstáculo porque mi compañero Mariano Ayneto habla muy bien inglés y hace que me comunique con los demás. El entrenador, Óscar Molinero, trabaja mucho. La gente de Robres también es muy buena, muy acogedora. Un pueblo pequeñito pero muy unido. Regresaré cuando termine el coronavirus y lograremos la permanencia en Tercera», concluye Usai.