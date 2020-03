El legendario Tom Brady anuncia que deja a los Patriots

El 'quarterback' Tom Brady, una de las grandes estrellas en la historia de la NFL, el fútbol americano estadounidense, anunció este martes su despedida de los New England Patriots, la franquicia en la que lleva toda su carrera deportiva y con la que ha ganado seis anillos de campeón.

El californiano, de 42 años, llegó a Massachusetts en el año 2000, elegido en una sexta ronda del 'draft' que no hacía presagiar lo que logró con los Patriots en estas dos décadas. En total, Brady lideró a los de Bill Belichik a nueve Super Bowls, conquistando seis (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019) y siendo elegido en cuatro de ellas el 'MVP' (2002, 2004, 2015 y 2017).

Esta temporada, en la que los 'Pats' fueron eliminados en su primer partido de los 'playoffs' de la Conferencia Americana por los Titans, era la última con contrato del 'mariscal de campo', que ha optado por ser agente libre y cambiar de aires.

"A todos mis compañeros, entrenadores, 'staff', ejecutivos, entrenador Belichik, Robert Kraft y a toda la familia Kraft y toda la organización. Quiero deciros gracias por los últimos 20 años de mi vida y por el compromiso diario en ganar y en crear una cultura ganadora en grandes valores. Estoy agradecido por todo lo que me habéis enseñado, he aprendido de todo", expresó Brady en un comunicado en sus redes sociales.

Brady lideró a los de Bill Belichik a nueve Super Bowls, conquistando seis. MIKE SEGAR

El 'quarterback' remarcó que en los Patriots ha podido "maximizar" su potencial. "Todo lo que hemos conseguido me produce una gran alegría y las lecciones que he aprendido las llevará conmigo para siempre. No podría ser el hombre que soy hoy sin las relaciones que me habéis permitido construir con vosotros", añadió.

"Nuestro equipo siempre ha establecido un gran estándar el deporte profesional y sé que continuará haciendo exactamente eso", prosiguió el estelar 'quarterback'. "Realmente han sido las dos décadas más felices que podría haber concebido en mi vida y no tengo otra cosa que amor y gratitud de mi tiempo en Nueva Inglaterra", confesó el californiano.