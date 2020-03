Todo el deporte europeo toma medidas contra el coronavirus

Italia, el país europeo con más fallecidos y afectados por la epidemia de coronavirus, el segundo mundial tras China, es sin duda el que más drásticas medidas en materia del deporte ha adoptado para evitar la propagación del virus, mientras que otros como es el caso de Rusia apela a la normalidad, o el Reino Unido considera "poco probable" que se vea afectado a corto plazo.

A las decisiones de los respectivos gobiernos para combatir el Covid-19, hay que unir también las adoptadas por los propios organismos deportivos europeos, que vienen a complementar las políticas, y que contempla la suspensión o disputa a puerta cerrada de sus eventos.

Así, la UEFA, por ejemplo, ha decidido la disputa de varios encuentros de la Liga de Campeones y de la Liga Europa a puerta cerrada, algo similar a lo que la Euroliga de baloncesto; la cancelación de una parte del calendario ciclista internacional; o el aplazamiento de varios torneos preolímpicos.

Asimismo, la Federación Internacional de Natación (FINA) ha informado este martes de que ha creado el "grupo de trabajo COVID-19" con el fin de "proteger mejor la salud y el bienestar de los participantes en las competiciones acuáticas internacionales" como consecuencia del brote de cornavirus.

Las medidas adoptadas por los distintos países europeos en materia deportiva, en síntesis, son las siguientes:

Italia

El Gobierno italiano suspendió el lunes, a petición del Comité Nacional Olímpico Italiano (CONI), las manifestaciones deportivas en todo el país hasta el 3 de abril, en el intento de contener la difusión del coronavirus, que ya ha causado 463 muertos y cerca de 8.000 contagiados.

Unas medidas que entraron en vigor a partir de este martes y que, sin embargo, excluyen de momento las competiciones deportivas internacionales, lo que permite, de momento, que se jueguen a puerta cerrada los encuentros de la Liga Europa Inter de Milán-Getafe, previsto este jueves 12, y el Roma-Sevilla, previsto el jueves 19.

La Serie A (Primera división), al igual que el resto de las categorías futbolísticas, pues, está suspendida hasta el 3 de abril. Con anteriodidad, ya se había decretado, y realizado, la disputa de partidos a puerta cerrada, como aconteció el último domingo con el derbi de Italia, Juventus Turín-Inter de Milán.

Y ya en los últimos días ya se cancelaron las tres clásicas italianas de ciclismo (Strade Bianche, Tirreno-Adriático y Milán-Sanremo), los Maratones de Roma y Milán, o el Italia-Inglaterra del Seis Naciones de rugby, entre muchos más eventos.

España

El Gobierno aprobó este mismo martes que todas las competiciones y eventos deportivos profesionales y no profesionales, tanto de ámbito estatal como internacional que se celebren en España desde este martes se hagan a puerta cerrada. La medida incide expresamente en las competiciones profesionales de fútbol y de baloncesto, por lo que durante, al menos, las dios próximas semanas, las jornadas ligueras serán sin público.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que las decisiones relacionadas con las competiciones deportivas se han adoptado de acuerdo con las comunidades autónomas y afectan a todos los eventos que "supongan gran afluencia de aficionados, que se van a celebrar a puerta cerrada".

El primero de los partidos futbolísticos afectados es esta noche el Eibar-Real Sociedad, que en su momento fue aplazado, y que será a puerta cerrada.

Francia

En Francia, la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, indicó que 450 manifestaciones deportivas se han visto afectadas por la prohibición hasta el 15 de abril de todo acto con más de 1.000 personas para prevenir el contagio del coronavirus, entre encuentros suspendidos y los que se mantienen pero a puerta cerrada.

Unos 2 millones de espectadores se han visto afectados por esta medida, según los datos oficiales, sin que por el momento se haya anunciado una medida generalizada para todo el territorio. Por ahora, son los delegados del Gobierno de cada departamento quienes deciden, en función de la evolución del Covid-19, la suerte de cada manifestación deportiva, si se disputa y si se hace con público.

Las decisión más visible, por ahora, es la de mantener el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones que mañana jugará el París Saint-Germain contra el Borussia Dortmund, aunque sin espectadores y solo con los periodistas de medios con derechos en las gradas.

La ministra pidió "responsabilidad" a los aficionados, que a través de las redes sociales están haciendo llamamientos a acudir a las puertas del estadio, lo que puede perjudicar el combate del contagio del virus. Si el club ha anunciado que devolverá el dinero de las entradas, el canal RMC Sport, que lo retransmite en directo, se ha negado a darlo en abierto pese a las peticiones recibidas.

El PSG ya vio como el pasado sábado era reportado su partido liguero contra el Estrasburgo, al igual que el partido de rugby del torneo de Seis Naciones que iba a jugar Francia contra Irlanda el domingo sábado en el Estadio de Francia.

En otras disciplinas, París ha visto como se anulaba su media maratón y se retrasaba a octubre su maratón, previsto para principios de abril.

Alemania

Los partidos de la Bundesliga alemana de este miércoles entre el Borussia Mönchengladbach y el Colonia y del sábado entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04 se celebrarán a puerta cerrada, por primera vez en la historia, como medida preventiva por el coronavirus, con 1.139 casos confirmados de contagio en el país.

La ciudad de Mönchengladbach (oeste) implementa así el decreto emitido hoy por las autoridades sanitarias del estado federado de Renania del Norte-Palatinado, el más afectado en Alemania, con 484 positivos, en base a las recomendaciones del ministro federal de Sanidad, Jens Spahn, de suspender cualquier evento que supere los mil participantes.

El próximo amistoso entre las selecciones de Alemania e Italia se disputará a puerta cerrada, el 31 de marzo, en Núremberg, informó este martes la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Inglaterra

El deporte en el Reino Unido es "poco probable" que se vea afectado por el coronavirus a corto plazo, según explicó el secretario de cultura Oliver Dowden.

En declaraciones a la cadena británica BBC, Dowden aseguró que el Reino Unido no está en un escenario en el que haya que cancelar o posponer eventos deportivos, como sí está ocurriendo en otras partes del mundo. "Estuve en Twickenham este sábado con el primer ministro (para el Inglaterra-Gales de rugby). Había mucho público, no hay razón por la que la gente no deba ir a estos eventos. Es muy prematuro hablar de cosas como esas", dijo.

Según el secretario, las medidas que se están tomando van en correlación con los consejos médicos que están recibiendo.

Portugal

El Gobierno de Portugal no ha emitido ninguna medida concreta por el momento, aunque sí ha recomendado suspender los eventos que reúnan a más de 5.000 personas en espacios abiertos y a más de 1.000 en recintos, lo que ha llevado a reajustar o reprogramar algunas citas deportivas.

Es el caso de la primera y segunda división del fútbol portugués, que se jugará a puerta cerrada este fin de semana, según ha decidido un "grupo de emergencia" creado por el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La misma decisión se ha tomado para los encuentros de fútbol-sala masculinos y femeninos dentro de la competición de la Copa de Portugal, que se disputarán en los próximos días en Matosinhos, en el norte del país, donde se concentran la mayoría de la cuarentena de casos confirmados hasta el momento.

También se ha visto afectada la media maratón de Lisboa, que preveía reunir el 22 de marzo a alrededor de 35.000 personas -varios miles de ellos extranjeros- y que se ha pospuesto a septiembre. Igualmente ha sido atrasada la media maratón de Braga, programada también para el día 22.

Otros acontecimientos suspendidos son los campeonatos internacionales de Portugal de badminton, que deberían disputarse entre el 5 y el 8 de marzo, competiciones de natación interdistritales, así como las actividades de la Federación Portuguesa de Tenis de Mesa.

Rusia

El ministro de Deporte de Rusia, Oleg Matitsin, ha dicho que no existen riesgos de cancelación de torneos o partidos en territorio ruso debido al coronavirus, por lo que todo sigue con normalidad. Señaló que se han tomado todas las medidas para "minimizar los riesgos".

La Liga de fútbol rusa se reanudó a fines de febrero, como estaba previsto, al igual que la Copa de Rusia, y todos los encuentros se celebraron con presencia de espectadores, incluyendo los partidos disputados la víspera.

El equipo de baloncesto CSKA Moscú informó a Efe que de momento no hay planes de celebrar el partido de Euroliga con el equipo Alba Berlín sin espectadores.

Las únicas excepciones fueron la cancelación del Friendship Ski, a celebrarse el próximo 13 de marzo junto a las fronteras de Finlandia y Noruega, y la etapa Ural del torneo internacional de judo Grand Slam 2020, programado entre el 13 y 15 de marzo. El primer torneo fue cancelado por decisión de las autoridades locales, y la etapa Ural se canceló por decisión de la Federación Internacional de Judo.

En febrero pasado el representante ruso del rally Ruta de la Seda, Vladímir Chaguin, comentó que ruta de la décima edición de la competencia, prevista para la primera quincena de julio, podría cambiar debido al brote de COVID-19.

Asimismo, el Campeonato de Europa de Halterofilia en Moscú se pospuso hasta junio.

Bélgica

Bélgica, donde se han registrado hasta ahora 267 casos de COVID-19 entre una población de unos 11,4 millones de personas, no ha adoptado medidas de gran impacto en el mundo del deporte en relación con el coronavirus.

El Gobierno en funciones ha recomendado este martes no celebrar "eventos cerrados de más de 1.000 personas" para ralentizar la propagación de un virus que Bruselas considera inevitable y no colapsar el sistema de salud, pero no ha dado ninguna indicación para actos celebrados al aire libre.

Además, la primera ministra en funciones, Sophie Wilmès, ha pedido "distanciamiento social" a todos los ciudadanos, lo que implica no saludarse con besos, abrazos o apretones de manos. La semana pasada, la liga belga de fútbol Pro League anunció una serie de medidas para evitar la propagación de la epidemia, como que los jugadores se hagan "selfies" con los aficionados ni firmen autógrafos o mantengan una distancia de un metro en las entrevistas con la prensa.

Además se pidió a los seguidores que se sientan enfermos que no acudan a los estadios y a los futbolistas que eviten "los contactos directos inútiles tanto como sea posible", por lo que se han suprimido los saludos al inicio y final de los partidos.

El Gobierno recomendó este lunes que los ciudadanos eviten los contactos físicos innecesarios y dejen de estrecharse la mano para saludarse. Respecto a los eventos de masas, el Ejecutivo dijo que estudiará caso por caso.

En Países Bajos, la provincia de Brabante Septentrional anunció este martes la suspensión de todos los eventos de masas, incluidos tres partidos de fútbol de este fin de semana: PSV Eindhoven-Emmen, Willem II-Heerenveen y Waalwijk-Groningen.

Además, la Federación Holandesa de Fútbol se reúne este miércoles con los clubes para estudiar el impacto del coronavirus en la Eredivisie y los posibles pasos a adoptar, pues de momento no se ha tomado ninguna medida de relevancia.

La federación envió el pasado viernes un documento en el que proponía que los jugadores no se estrechasen la mano al inicio de los partidos y evitasen los lugares públicos concurridos. No se descarta que en la reunión del miércoles se proponga que los encuentros de este fin de semana se jueguen a puerta cerrada.

El virus no ha afectado tanto a Países Bajos, en comparación con sus vecinos, pero se teme que su avance tenga efectos en la celebración de los amistosos contra Estados Unidos y España, programados para el 26 y 29 de marzo respectivamente.

El encuentro contra la selección norteamericana es el que más preocupa porque debería jugarse en el estadio del PSV Eindhoven, ciudad que forma parte de la provincia de Holanda Septentrional, la más afectada por el coronavirus en Países Bajos. Los hombres de Luis Enrique, por su parte, se batirían contra los de Ronald Koeman en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam.

Otros eventos deportivos que están pendientes del avance del coronavirus son el Gran Premio de Zandvoort, previsto para el 3 de mayo, y la maratón de Róterdam, programada para el 5 de abril.

Por otro lado, los partidos de hockey femenino de Países Bajos contra Nueva Zelanda y Australia, previstos para finales de marzo y correspondientes a la FIH Pro League, se han aplazado debido a que ninguna de las selecciones visitantes quería correr el riesgo de contagiarse en Europa

Austria

El Gobierno austríaco ha prohibido hoy las reuniones de más de 100 personas bajo techo y de más de 500 al aire libre. Tras esta decisión la liga ha suspendió las dos próximas jornadas de competición tanto en primera como en segunda división. El presidente de la Liga, Christian Ebenbauer, dijo que pretenden "jugar todos los partidos con espectadores", por lo que prefieren aplazar esas jornadas a jugar a puerta cerrada. La medida gubernamental ha obligado que el partido de Liga Europa que enfrenta el jueves al LASK austríaco y el Manchester United inglés se celebrará sin público en las gradas.

Bosnia

En Bosnia, un país muy descentralizado, no se han tomado medidas a escala nacional, pero los eventos deportivos en el ente serbio se celebrarán sin público en las próximas tres semanas, a partir de mañana y hasta el 30 de marzo. En el ente musulmano-croata, la otra entidad que el Estado, se han aplazado la venta de billetes para el partido de repesca para la Eurocopa entre Bosnia-Herzegovina e Irlanda del Norte, que tiene previsto celebrarse el próximo día 26.

Bulgaria

La Unión Búlgara de Fútbol anunció que a partir de esta semana todos los partidos se jugarán sin público en la competición local para evitar la expansión del coronavirus. Esta medida se tomó después de que el Gobierno aconsejase que todos los eventos deportivos se celebrasen sin público.

Croacia

En Croacia, las autoridades han recomendado una suspensión hasta nuevo aviso de todos los acontecimientos con más de mil participantes. Los partidos de liga se disputarán sin público. Algunas regiones han adoptado ya medidas más restrictivas, de forma que la región de Istria, cercana a Italia, ha suspendido hasta el 14 de abril todos los acontecimientos públicos deportivos.

Eslovenia

El Gobierno esloveno ha prohibido todos los eventos públicos, incluidos los deportivos, a los que asistan más de 500 personas como medida de prevención. La liga de fútbol se juega sin público. El Eslovenia-Turquía en Ljubljana y el Eslovenia-Albania en Koper también se jugarán sin público. También la Copa mundial esquí de Kranjska Gora que se celebraba el 14 y 15 de marzo, y el Campeonato mundial salto de esquí de Planica, del 19 al 22 de marzo, se disputarán sin nadie en la grada.

Hungría

El Gobierno tratará en su reunión de mañana sobre las recomendaciones para eventos deportivos. De forma individual, el equipo de Kisvárda, de la primera división, prohibió a sus futbolistas viajar a países con coronavirus.

República Checa

En la República Checa, desde hoy a las 17.00 GMT no puede haber eventos deportivos donde se concentren más de 100 personas, según decretó el Ejecutivo checo. "Los partidos pueden celebrarse, pero sin público. Va a depender de los organizadores, aunque nosotros aconsejamos a la gente que se quede en su casa", dijo el primer ministro, Andrej Babis, tras anunciar las nuevas medidas para combatir el coronavirus. El Gobierno ya prohibió la asistencia de público a la fase checa de la copa del mundo de biatlón, que se celebró la semana pasada, del 5 al 8 de marzo, en Nove Mesto na Morave.

Rumanía

En Rumanía los partidos de la Liga 1 -primera división- se disputan sin espectadores desde el pasado fin de semana, después de que las autoridades prohibieran las reuniones de más de mil personas para evitar contagios. La medida estará en vigor hasta el 31 de marzo, cuando el Ministerio de Sanidad decidirá si es necesario extender el período de prohibición. Además, la Federación Rumana de Fútbol (FRF) ha suspendido todas las competiciones de categorías inferiores entre el 11 y el 22 de marzo, el mismo período durante el que las escuelas, institutos y universidades permanecerán cerrados por decisión gubernamental.

Turquía

Las autoridades turcas no han cancelado por ahora grandes eventos deportivos porque aún no se han registrado casos de coronavirus en el país. El ministro de Deportes, Mehmet Muharrem Kasapoglu, anunció este martes que el gobierno ha anulado algunos eventos programados, sin detallar cuáles. Anoche la Federación Internacional de Judo (IJF) anunció la cancelación de los campeonatos de clasificación para las Olimpiadas que se iban a celebrar en tres ciudades el próximo mes de abril, entre ellas el Grand Slam en la ciudad turca de Antalya (3-5 de abril). La Federación Turca del Esquí también ha cancelado tres competiciones de esquí alpino que se iban a celebrar en Turquía entre el 11 y el 20 de este mes.

