Hamilton, al asalto del trono de Schumacher

No será una temporada como las demás, ni mucho menos, pero el mismo que ha reinado en los últimos años va a ser quien parta como el gran favorito. La campaña 2020 de Fórmula 1 arranca este fin de semana, coronavirus mediante, con un hombre como principal candidato, más aún si cabe. Lewis Hamilton tiene ante sí la oportunidad no sólo de llegar a los siete títulos del mundo, algo que únicamente ha logrado el legendario Michael Schumacher, sino de convertirse sin paliativos en el mejor piloto de la historia, números en mano.

Las dudas que ha puesto sobre la mesa el coronavirus, que pondrá en jaque cada gran premio hasta que la epidemia remita, han tapado de la actualidad de los últimos días el temor que sobrevuela a todos los equipos. ¿Habrá otro año de reinado sin rival de Mercedes? Ya en la pretemporada demostraron que están en condiciones de 'mojar el morro' al resto. El equipo alemán se sacó de la manga un nuevo invento técnico, el DAS, con el que más que ganar tiempo en pista -estiman que no da más que una o dos décimas, a lo sumo, en función del circuito-, meten presión y miedo a sus rivales. Por si acaso, la FIA ya lo ha prohibido para 2021, el año en el que la normativa va a revolucionar la próxima Fórmula 1.

Pero más que su coche, el mayor argumento que tiene Mercedes para mantener su reinado en la era híbrida de la máxima competición automovilística del mundo es su primer piloto. Lewis Hamilton está en el mejor momento de su carrera deportiva, lo que es una pésima noticia para los demás pilotos de la parrilla. La madurez con la que el británico afronta los vaivenes del campeonato hace que ni siquiera en un año dominador como el que tuvo en 2019 se duerma en los laureles. Ni siquiera cuando Ferrari o Red Bull se pusieron a la altura de ellos perdió la calma. A diferencia de otros años, Hamilton ha sabido convertirse en un líder, no sólo el que necesita Mercedes, sino también el que merecen.

El reto, que no el objetivo, de Hamilton en este 2020, es igualar los siete títulos de Michael Schumacher. No es una meta fácil, pero es la evidente. Si se cumplen las expectativas, nadie duda de que no sólo igualará el hito del 'kaiser' y se subirá a su trono, sino que además le igualará o superará en otros récords que le confirmarán como el mejor de la historia a golpe de números: está a siete de alcanzar las 91 victorias de GP, más victorias en un año, poles consecutivas, más podios. La cantidad de guarismos que alcanzará el emperador (ya empieza a merecerse un título nobiliario a la altura de sus éxitos) Hamilton caerán a ritmo de fin de semana, salvo máxima sorpresa.

¿Hay realmente posibilidades de ganar a Mercedes? Muchas miradas están puestas en Red Bull para obtener respuesta. La labor de desarrollo del equipo de las bebidas energéticas, más en su chasis que en el motor Honda -que ya no es el que fue en McLaren, por suerte para ellos-, ya dejó claro a final de la pasada temporada que pueden ponerse a la altura de los campeones, y superarles, a poco que se despisten. Lo visto en la pretemporada lo deja bien claro: Max Verstappen fue el segundo piloto que más vueltas dio, sólo superado por Hamilton, y el rendimiento fue bueno. Será Verstappen, porque de Albon se espera lo mismo que de Bottas: que no estorben al líder de la escudería y demuestren que pueden sumar y no restar.

Ferrari, entre el caos y la resurrección

¿Y Ferrari? Suficiente tendrán con que no salte todo por los aires. A la Scuderia lo que le hacía falta es vivir en el epicentro del coronavirus en Italia, con su sede en medio de la zona de exclusión que ha impuesto el Gobierno para evitar que se propague la epidemia.

La apuesta por renovar a Charles Leclerc a largo plazo es una demostración negro sobre blanco de que en los despachos de la Via Abetone de Maranello creen más en el monegasco para construir su futuro. Mientras que el joven príncipe (ya muchos le ven así) gana cada vez más adeptos y se le ve como el mirlo blanco que puede devolver los días de vino y rosas a la Scuderia, Vettel ni ha renovado ni está claro que lo haga.

El papel de primer piloto que adquirió por contrato se fue deshaciendo en un 2019 en el que hincó la rodilla contra un piloto llamado a disputarse campeonatos con su enemigo íntimo Verstappen a no mucho tardar. Las miradas de los siempre críticos 'tifosi' se ciernen como espadas de Damocles sobre un Vettel que lejos de Red Bull recuerda más a los peores años de Fernando Alonso (luchas internas con su propio equipo incluidas) que al Michael Schumacher al que sueña con emular. Otro año decepcionante del alemán y tendrá que hacer las maletas. Hay muchos candidatos para su asiento, y uno habla español.