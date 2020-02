Nadal somete a Soon-Woo Kwon y se cita con Dimitrov en las semifinales de Acapulco

El tenista español Rafa Nadal ya está en semifinales del torneo de Acapulco (México), de categoría ATP 500 y que se disputa sobre pista dura, donde se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov, después de redondear otra actuación inapelable frente al surcoreano Soon-Woo Kwon (6-2, 6-1)

Nadal fue en vendaval en el primer set, que se apuntó después de apenas 36 minutos de juego, y resistió el intento de reacción de su rival al inicio del segundo, ya que levantó cinco bolas de rotura en sus dos primeros juegos al servicio.

Tras no aprovechar su única opción de reengancharse al partido, el número 76 del ranquin mundial ya no pudo tratar de inquietar al balear, que sumó su cuarto 'break' del encuentro para colocarse con 5-1 y saque. El primer cabeza de serie no perdonó con su saque y confirmó su undécima victoria del año después de una hora y 30 minutos de batalla.

Sin embargo, aseguró que "el partido fue más duro de lo que dice el marcador". "Jugué a un muy buen nivel ante un jugador que ha mejorado mucho, que tuvo sus posibilidades y que creo que va a tener una muy buena carrera. Me voy a casa muy satisfecho con el nivel de tenis que he mostrado y por estar en semifinales", resumió Nadal.

Su rival por un puesto en la final será Dimitrov, al que ha ganado en 12 de sus 13 enfrentamientos en el circuito. "Nos conocemos muy bien, está jugando bien, es un muy buen amigo. Acaba de ganar un partido muy serio ante Stan. Espero estar preparado", dijo tras la victoria del búlgaro en cuartos sobre Wawrinka por un doble 6-4.

"Estoy por buen camino, he tenido buenas sensaciones, cada día mejores, y eso es positivo considerando que llevaba mucho sin competir. Cuando llega el primer torneo es bueno ganar una serie de partidos que te dé la confianza que necesitas. Eso es lo que me ha pasado aquí. Ahora viene lo más difícil", zanjó Nadal.