Mercedes arranca la pretemporada marcando la pauta

El circuito de Montmeló volvió a bullir de acción una pretemporada más. Desde primera hora del día el paddock del trazado español se convirtió en un ir y venir de periodistas, ingenieros, pilotos y curiosos que buscaban la foto para las presentaciones de los últimos monoplazas en mostrarse y la foto de familia de los competidores de este año. La pretemporada 2020 de Fórmula 1 arrancaba así oficialmente, antes de que los motores retumbasen sobre el asfalto barcelonés.

Como estaba previsto, y nadie puede sentirse defraudado por ello, el 'statu quo' de la F1 no va a cambiar demasiado este año. Al menos, según lo visto en la primera jornada de la pretemporada, en la que a diferencia del año pasado sí salieron todos los coches. Quince pilotos estuvieron en pista, dado que varios equipos repartieron el tiempo entre sus corredores debido a que este año hay dos días menos de test y hay que maximizar las opciones de ambos.

Los más rápidos fueron los Mercedes. Lewis Hamilton, que rodó por la tarde, completó un total de 94 vueltas en las que insinuó el martillo que puede imponer este año sobre las carreras. El W11 ha nacido de pie, como no podía ser de otra manera, y tanto él como Valtteri Bottas, que había reinado por la mañana, dejaron a las flechas plateadas (este año más verdes y moradas, merced a los patrocinadores) como los líderes de la parrilla.

Fue un día tan tranquilo que incluso se llegaron a ver bostezos en la sala de prensa. Sólo un par de sustos del siempre ardiente Max Verstappen, en forma de sendos trompos, levantaron a los periodistas presentes de sus sillas. Y es que la estabilidad normativa que imperará este año no va a invitar a muchos cambios, o no demasiado sustanciales. La labor de los equipos e ingenieros en la creación de los monoplazas de 2020 ha sido maximizar las ventajas que ya tenían con respecto a los de 2019, e intentar que lo bueno que tenían no cambiara mucho.

Este factor beneficia a McLaren. El MCL35 es un monoplaza que se ha visto fiable, que no ha mostrado por el momento ninguna debilidad estructural y que aún tiene mucho margen de mejoría. Carlos Sainz fue uno de los más trabajadores, con un total de 161 giros repartidos entre la mañana y la tarde. Al madrileño le dio tiempo a hacer ensayos con poca carga de combustible, simulacros de carrera e incluso algún intento de vuelta rápida, aunque sin mostrar todas sus cartas. Nadie quería tener una avería en la primera jornada, y mucho menos un accidente serio que obligase a cambios de última hora. Sainz marcó el 6º mejor tiempo, a ocho décimas de Hamilton, y buenas sensaciones.

El primer día de test no contó con todos los que estaban agendados, y la ausencia fue notable. Sebastian Vettel se retiró a descansar nada más posar para la foto de familia que hicieron todos los pilotos a primera hora del día. Sin más explicaciones que una indisposición, desde Ferrari le dieron la oportunidad de debutar en pista a Charles Leclerc.

Se espera que Vettel se ponga el mono de trabajo este jueves, aunque estarán pendientes de él los médicos de Ferrari. Si ya tenía presión sobre sí mismo, perderse los primeros ensayos no es la mejor manera de comenzar el año 2020 en el que pretende asaltar el trono de Mercedes.

El coronavirus sobrevuela el paddock

Aunque el 'gran circo' vive en su propio mundo, no es una burbuja perfectamente hermética como se podría esperar. Así, la Fórmula 1 no es ajena al gran problema del coronavirus, ni siquiera en pretemporada.

Tras la suspensión del GP de China, aún sin fecha, ya desde esta pretemporada se ha visto que en los equipos hay preocupación. El tradicional aperturismo que reina en los test se ha visto limitado este año, y equipos como McLaren han impuesto una mayor limitación de acceso a su motorhome. Se espera que durante los próximos días haya más equipos que tomen medidas similares, aunque oficialmente están tranquilos con respecto a los controles que se están realizando, tanto para este evento como para las próximas carreras.