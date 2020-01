Vallejo: "En Granada me dicen que el Real Zaragoza debe estar en Primera"

El pasado 27 de julio, el Real Madrid oficializó su cesión al Wolverhampton. ¿Qué le hizo decantarse por el conjunto inglés?

Era la mejor opción de entre todas las que tenía. En ese momento, lo que yo quería era salir del Real Madrid para seguir creciendo y, desde el club, me recomendaron que lo mejor era ir a Inglaterra y tener minutos en los Wolves. Me apetecía mucho probar en una liga tan fuerte como la Premier.

Su etapa allí se cierra con un total de 613 minutos repartidos en siete partidos: tres de Europa League, dos de Premier League y dos de Carabao Cup… Parece que las cosas no han salido como usted hubiera imaginado.

Está claro que lo que uno quiere es siempre aportar y no ha podido ser así. Uno siempre quiere jugar lo máximo y no he podido ayudar al equipo como yo me esperaba. Al final, la mejor decisión ha sido salir de allí.

Llegó a un equipo con cuatro centrales para tres puestos. Sin embargo, Nuno Espírito Santo ha llegado a utilizar a dos centrocampistas en su puesto e, incluso, a un chaval proveniente del equipo sub 23 antes que a usted. ¿Se lo explica de alguna forma?

Nuno me llamó en verano y me convenció de que el Wolverhampton era una opción muy buena. Me dijo que me quería muchísimo en su equipo, que iba a ser un jugador clave. Al final, son decisiones del míster que yo siempre he respetado. Mi máxima siempre ha sido seguir trabajando en cada entrenamiento.

Realizó una gran temporada con el Eintracht de Frankfurt en Alemania. Al fin y al cabo, la cultura inglesa y la alemana se asemejan. ¿Cree que ha sido por un problema de falta de adaptación?

Mi adaptación fue total desde el primer día. En Alemania me costó más: un idioma distinto, menos compañeros que hablan tu idioma, un fútbol diferente… En Inglaterra no he tenido ningún problema respecto a ello. Por ejemplo, he mejorado mi nivel de inglés e incluso me relacionaba con ellos en ese idioma.

Llega al Granada CF de la liga española a finales de este mercado de fichajes invernal. ¿Por qué se ha decidido por el club granadino frente al interés de otros equipos?

Desde que el director deportivo, Fran Sánchez, y el entrenador, Diego Martínez, me llamaron y me explicaron el proyecto, tuve muy claro que quería ir a Granada. Hablé también con Carlos Fernández, que fue compañero mío en la sub 19 y la sub 21 y me comentó la forma de trabajar del club. Vi que era la mejor opción y que encajaba a la perfección en el equipo. Quizás se ha demorado mi llegada porque el Wolverhampton no ha puesto las facilidades que se les presuponía. Llevo una semana aquí y estoy encantado. Es un grupo humano excelente, en el que todos están muy comprometidos.

Debutó este pasado fin de semana en el Sánchez Pizjuán en los últimos instantes del partido. Además, el miércoles jugó el partido completo de Copa del Rey, incluyendo la prórroga. ¿Cómo se encuentra físicamente?

Me encuentro muy bien, incluso sorprendido de aguantar los 120 minutos frente al Badajoz. Esto significa que, pese a los pocos minutos con los que he contado en mi estancia en Inglaterra, he seguido entrenando siempre al 100% para estar preparado. Está muy bien entrenar, pero los mejores entrenamientos son los partidos.

Parece que los problemas físicos y las molestias musculares son ya cosa del pasado.

Llevo algo más de un año perfecto, no recuerdo haberme perdido ningún entrenamiento por ello. Quiero agradecer a todos los fisios que han trabajado conmigo, porque parece que hemos dado con la tecla.

El conjunto andaluz marcha undécimo en La Liga, con 28 puntos. ¿Qué objetivos se marca hasta final de temporada?

Pasar el resto de temporada sin apuros, sin olvidarnos de la Copa del Rey. Estamos en cuartos y podemos hacer cosas muy importantes para el club. En liga, estamos en una situación muy buena gracias a la primera vuelta que ha realizado el equipo, pero estos próximos cuatro o cinco partidos son clave. El míster nos insiste mucho en ello.

El pasado verano se proclamó campeón de Europa con la selección sub 21, siendo capitán y pieza clave en la plantilla que logró el billete para la cita olímpica que se disputará en Tokio en los próximos meses de julio y agosto. ¿Sueña con la oportunidad de ser convocado por Luis de la Fuente y representar a España en unos Juegos Olímpicos?

Todos los deportistas sueñan con ir a los Juegos Olímpicos y mi caso no es una excepción. Cuando nos clasificamos, contra Polonia, lo celebramos casi tanto como al proclamarnos campeones de Europa. No es nada fácil y es algo que con la anterior generación no pude hacerlo. Es una oportunidad de oro y siento que este año es el oportuno para acudir a la cita olímpica.

El Real Zaragoza se ha convertido por méritos propios en aspirante a todo en su mejor momento de este aciago periplo por La Liga Smartbank en Segunda División. ¿Cómo ve a los hombres de Víctor Fernández? Todavía quedan compañeros suyos de diferentes etapas como jugador blanquillo: Ros, Guitián, Guti, Delmás…

Las cosas se están haciendo muy bien, lo cual me alegra muchísimo. Veo una plantilla muy fuerte que nada tiene que envidiar a otras de la categoría. Además, se está contando con mucha gente de la cantera, algunos que fueron compañeros míos en categorías inferiores y que ahora están siendo protagonistas en el equipo. Son motivos más que suficientes para ilusionarse.

El Real Zaragoza cayó por cero goles a cuatro ante el Real Madrid en un encuentro que sirvió para cerciorar la unión entre equipo y afición y que esta ciudad es, y merece, estar en Primera División. ¿Cómo vivió el enfrentamiento desde la lejanía?

Me hubiese gustado verlo, pero no pude por mi partido en Badajoz. La gente me dice que el Real Zaragoza jugó muy bien y el Real Madrid fue muy eficaz. Me alegra que el equipo compitiese a ese nivel. Carvajal tuvo un gesto en redes aludiendo a que ojalá el equipo ascienda. Le fascinó el ambiente. Incluso aquí, en Granada, me dicen que el Real Zaragoza debe estar en Primera División. Estoy deseando que este sea el año, nos lo merecemos más que nunca.

Ha firmado con el Granada CF hasta final de temporada. Después, volverá al Real Madrid, con el que renovó hasta 2025, en una clara muestra de que la casa blanca confía en usted como apuesta de futuro. ¿Qué expectativas tiene de cara a la próxima temporada?

Mi futuro pasa por realizar unos meses muy buenos en Granada y poder ir a los Juegos Olímpicos. A partir de ahí, en el mercado de verano nada se sabe y todo puede pasar. Mi sueño es triunfar en la primera plantilla del Real Madrid y ojalá pueda estar ahí el año que viene. Tampoco lo pienso mucho más, simplemente me centro en hacer las cosas bien.

No estaría de más su regreso al Real Zaragoza en un hipotético ascenso, ¿no cree?

Cada vez que me lo plantean es motivo de orgullo y alegría pensar que puedo volver a jugar para el Real Zaragoza y volver a vivir todos esos momentos que ya he vivido con esa camiseta. Solo de pensarlo, se me ponen los pelos de punta. Quién sabe.