Jesús Vallejo: "El Granada lo tiene todo para crecer y rendir al máximo"

El central aragonés Jesús Vallejo, segundo refuerzo invernal del Granada, al que llega cedido por el Real Madrid, cree que este club "lo tiene todo" para que él pueda "crecer y rendir al máximo", por lo que se mostró "convencido" de que ha elegido "bien" al aceptar la oferta.

El canterano del Real Zaragoza ha explicado este lunes en su presentación oficial que "desde el primer día" tanto los dirigentes del Granada como él tenían "las ideas claras" pese a que han sufrido "un poco en este mes de enero" para cerrar el acuerdo porque había varios clubes implicados y "las negociaciones siempre cuestan".

El central del Real Madrid, club que lo tenía prestado hasta ahora en el Worvelhampton inglés, aclaró que elegir el Granada ha sido una decisión personal suya y que no ha llegado a hablar sobre ésto con el entrenador madridista, Zinedine Zidane. "Desde el primer día he visto que los valores del Granada y los míos encajan. Estoy convencido de que he elegido bien y de que voy a estar muy a gusto en el club y la ciudad", indicó Vallejo.

El defensor, de 23 años, añadió que se ha encontrando "un vestuario muy comprometido" por lo que "no es casualidad dónde está el equipo". Vallejo, que podría ser titular el miércoles en el partido de la Copa del Rey ante el Badajoz, aseveró que está teniendo "una adaptación inmediata" porque lleva "tres días" y parece que acumule en el club "mucho más tiempo".

Presentación del aragonés Jesús Vallejo como nuevo jugador del Granada Miguel Ángel Molina/EFE

El aragonés reconoció que dialogó antes de firmar con el técnico del Granada, Diego Martínez, y con el atacante Carlos Fernández, y que siempre lo tuvo "clarísimo" porque era la opción que más le gustaba "por todo".

En sus primeros días como granadinista le han sorprendido "el trato personal que hay aquí", que "esto es una familia y lo hacen ver desde el minuto cero" y que la afición les demostró después de perder ante el Sevilla el sábado (2-0) que "a pesar de la derrota sigue con ganas de animar".

Vallejo no oculta que poder estar con la selección española en los próximos Juegos Olímpicos es "una ilusión tremenda", pero es consciente de que "antes de todo eso está hacer las cosas bien en el club". "A todo futbolista le gusta jugar y quiero jugar lo máximo posible pero lo primero que pasa por mi cabeza es ayudar a que el equipo este lo más arriba posible porque si al equipo le va bien nos irá bien a cada uno de nosotros a título individual", completó

El director deportivo del Granada, Fran Sánchez, por su parte, agradeció a Vallejo "el esfuerzo que ha hecho por estar aquí y su convencimiento" y dijo que su incorporación era "una prioridad para el club desde que salió la opción". "Su compromiso desde el primer momento lo define como persona, y como futbolista se ajusta a lo que necesitamos. A pesar de tener sólo 23 años tiene un bagaje profesional que habla por sí mismo, y destaco la humildad y los valores que tiene como persona", añadió Sánchez.