Muguruza reacciona y vence en su estreno en Australia

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza superó sus primeros apuros en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y logró clasificarse este martes para la segunda ronda tras imponerse a la estadounidense Shelby Rogers en tres sets por 0-6, 6-1, 6-0.

Después de tener que abandonar la semana pasada en Hobart por una infección vírica, la doble ganadora de 'Grand Slam' se encontró con un debut que se le puso cuesta arriba tras un mal primer parcial, pero que supo salvar gracias a una buena reacción y un susto en forma de revisión médica.

La de Caracas había ganado sin perder un parcial sus dos anteriores enfrentamientos con la americana, 155 del mundo y con más ritmo competitivo tras superar la previa, pero en apenas media hora el panorama no era halagüeño.

Mugur Muguruza salió muy errática y sin energía. uza salió muy errática y sin energía. Sin lograr conectar su poderoso servicio y acumulando muchos errores no forzados (10), no pudo contener a una rival más inspirada (10 ganadores) y que le endosó un siempre doloroso 'rosco'. La aparición de una médico en un descanso para mirar la salud de la exnúmero uno del mundo también hacía saltar las alarmas.

Sin embargo, la pupila de Conchita Martínez supo salir de ese mal momento y lo hizo de una forma apabullante. Recuperó su servicio, sus agresivos golpes ganadores aparecieron (16 entre el segundo y el tercer set) y dejó sin opciones a una Rogers que no ganó ninguno de sus saques y que sólo fue capaz de ganar un juego más al resto. La australiana Ajla Tomljanovic será la siguiente rival en Melbourne Park de la hispano-venezolana.

"No me sentía bien, pero estoy jugando en Australia y no quedaba otra que luchar"

Muguruza reconoció que ha pasado unos últimos días "difíciles" para preparar su estreno en el Abierto de Australia por el proceso febril que le hizo abandonar la semana pasada en Hobart y afirmó que cuando pidió al médico en su partido ante Shelby Rogers no se sentía "bien", pero que sabía que "no quedaba otra que luchar".

"Me siento un poco mejor que en Hobart, quería jugar partidos y allí jugué con fiebre. Los últimos días aquí han sido difíciles porque no he podido prepararme como me hubiera gustado, pero he luchado para remontar y ganar", aseguró Muguruza tras el partido en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La de Caracas confesó que cuando pidió atenció médica con 5-0 abajo en el primer set fue "un momento complicado". "No me sentía bien, pero me dije que estaba jugando el Open de Australia y no quedaba otra que luchar. He hecho una buena pretemporada, pero he tenido mala suerte al ponerme enferma", subrayó.