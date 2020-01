El CV Teruel peleará por escalar posiciones contra otro de los fuertes

El CV Teruel se enfrenta este miércoles al Ube L’Illa Grau de Castellón con el objetivo de sumar puntos a su casillero y escalar posiciones en la tabla. Tercero en la clasificación, el equipo naranja quiere situarse de nuevo en los puestos más altos, un privilegio que perdió en el arranque de la segunda vuelta de la temporada al tener que aplazar dos partidos por los compromisos internacionales de sus jugadores.

El choque, a partir de las 20.00 en el pabellón turolense de Los Planos, pondrá frente a frente a dos de los fuertes. El CV Teruel peleará contra el cuarto de la clasificación en un encuentro que se prevé muy reñido y emocionante y que supone la recuperación de uno de los dos partidos que quedaron pospuestos. La medida tiene un precio para la plantilla naranja, que tras haber aplastado este sábado al CV Melilla y jugar mañana contra Castellón, viajará a Canarias el próximo fin de semana para verse las caras con Vecindario en el tercer partido en el plazo de ocho días.

El entrenador turolense, Miguel Rivera, ha asegurado, no obstante, que el equipo se encuentra en su mejor momento, muy seguro de sí mismo, en continuo crecimiento y con un alto nivel de juego. A juicio del técnico naranja, la coincidencia de los tres choques en apenas una semana no tiene por qué reflejarse negativamente en el marcador.

Cuestión aparte es que la gripe mantuvo ‘tocado’ el pasado sábado al central Fabián Plak, que no pudo jugar y se quedó en el banquillo, pero ya está recuperado. Y esta semana, debido a un virus que ya afectó en días pasados a otros jugadores, no ha podido entrenar al ritmo del resto el colocador César Martín y está por ver si mañana se encontrará bien. Pese a ello, Rivera no teme salir a la cancha a pelear por los tres puntos en juego.

No será un partido sencillo, no obstante. El entrenador naranja ha admitido que el Ube l’ Illa Grau es un equipo muy compacto que ocupa un digno cuarto puesto en la tabla por méritos propios y que es capaz “de venir aquí a por nuestros puntos”. Sus jugadores dominan el bloqueo y el saque y, en conjunto, se trata de una escuadra aguerrida y peleona. Así lo demostraría el hecho de que hace unos días venciera al Urbia Vóley Palma, uno de los equipos con más proyección de esta temporada.

Los turolenses, sin embargo, tendrán a favor las gradas, que se llenan de aficionados cada vez que sale a la pista el CV Teruel convirtiendo el pabellón Los Planos en terreno poco menos que inexpugnable para el visitante. “En casa nos sentimos cómodos y muy seguros; nos hacemos fuertes, por eso es más difícil que alguien nos derrote”, ha afirmado Miguel Rivera. El entrenador ha animado a la población a acudir a Los Planos en un día que, previsiblemente, seguirá marcado por el fuerte temporal de nieve que azota la provincia desde el domingo. “No hay mejor plan para mañana que ir al pabellón y dar calor al equipo de voleibol”, ha asegurado.

De hecho, el entrenador turolense ha expresado su deseo de que el equipo rival pueda desplazarse a Teruel sin incidencias, habida cuenta de que la red de carreteras que une la capital turolense con la provincia de Castellón se ha visto muy afectada estos días por la borrasca ‘Gloria’.