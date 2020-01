Fernando Alonso: "Si vuelvo al Dakar, será para ganarlo"

Fernando Alonso ha acabado como el mejor novato de este Dakar, en el que era su debut como piloto de raids. El asturiano estaba muy satisfecho, ya que "finalizarlo era uno de los objetivos prioritarios". "Me he sentido competitivo e incluso he tenido un pinchazo (este viernes, en la última etapa). Alcanzamos a Yazeed (Al-Rajhi) y aun así hemos hecho cuartos. Creo que nos habríamos jugado la victoria de etapa una vez más", aseguró. "Hay gente que intenta varias veces hasta conseguir acabar, y he tenido la suerte y el equipo perfecto para conseguirlo a la primera", destacó.

Lo que ha aprendido aquí es que "cada día es una aventura nueva, no hay dos días iguales". "Además de la etapa en sí, siempre hay la incertidumbre de que la mecánica aguante, que no tengas errores, que no te pierdas. Lo hacen muy duro. He tenido el equipo ideal para esta aventura y terminar de una manera bastante competitiva", señaló, incluso por encima de sus propias expectativas.

"En ninguna de las predicciones que había hecho, después de Marruecos, aquí en Arabia. Eran etapas cortas y estaba a una buena distancia de los primeros, y pensaba que en el Dakar iba a estar mucho más lejos. Ha sido un reto personal. No hay nada más diferente de la Fórmula 1 que el Dakar, y si soy competitivo aquí y lucho por alguna etapa, puedo ser competitivo en cualquier otra disciplina del motor. Eso me hace muy feliz", manifestó.

La pregunta de oro es: ¿volverá? No lo descarta. ni mucho menos. "Ahora no quiero pensar en ello, estoy contento como ha ido esta primera experiencia. Después de ser competitivo, si lo hago, intentaré hacerlo para ganarlo y sumar una victoria importante en mi carrera. Pero para ganarlo, tengo que prepararlo bien, pensarlo bien y tener el mejor equipo, preparación, vehículo. Ahora no es el mejor momento para pensarlo. Veremos", finalizó.