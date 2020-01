Fernando Alonso: "Tengo la idea de volver a la Fórmula 1; en verano tomaré alguna decisión"

El piloto español Fernando Alonso ha reconocido que su "idea" es "volver a la Fórmula 1" y que este verano tomará una "decisión" que marcará su carrera los "próximos dos o tres años", reconociendo que se sigue sintiendo piloto del 'Gran Circo', y ha adelantado que valorará si está dispuesto de nuevo a tener "dedicación completa" para competir.

"Tengo que acabar el Dakar, luego las 500 Millas, y en verano tendré que tomar alguna decisión. Tengo la idea de volver a la Fórmula 1. Los próximos dos o tres años de mi carrera los enfocaré este verano, pero yo me siento piloto de Fórmula 1 y es lo que me gusta y mejor sé hacer. No sé si volveré o no, lo decidiré en los próximos meses", señaló en una entrevista a El Partidazo de COPE.

En este sentido, explicó que vive en una "contradicción" constante por su posible regreso. "Es lo que más me gusta hacer, es la categoría reina del automovilismo, pero tiene también sus desventajas. La Fórmula 1 necesita una dedicación completa de tu vida; ya he tenido 18 años de eso y ahora me toca valorar si me apetece volver 2 o 3 años más a eso o no. También debo valorar los equipos que están disponibles o interesados. Tengo que ponerlo todo encima de la mesa y valorarlo", apuntó.

En principio, entre esas escuderías no estará Ferrari, que en su momento descartó su vuelta. "No he hablado con ellos, pero mi etapa en Ferrari fue bonita y, de volver, no creo que sea ahora el momento de hablar. La apuesta de futuro por Leclerc es muy clara. De cara a 2021 hay que ver quién puede ser competitivo y a lo mejor Ferrari no está entre los favoritos. Ya veremos", advirtió.

Sobre su experiencia este año en el Rally Dakar, "la prueba automovilística más dura del planeta", el asturiano aseguró que está viviendo dos semanas "en condiciones salvajes, en medio de la nada". "He escuchado mucho a todos los expertos, he aprendido de toda la gente que tengo en el equipo, ganadores del Dakar, Nasser Al-Attiyah, De Villiers y, por supuesto, de Marc Coma, que ya lo ha ganado cinco veces", reconoció.

"De lo que más contento estoy es de la competitividad. Mi Dakar este año es más un reto personal. Después de estar en Fórmula 1, de correr en el Campeonato de Resistencia, de correr en los óvalos en Estados Unidos a pasarme a esta disciplina tan diferente... Tenía un poco la curiosidad de si iba a estar a mucha distancia de los líderes. Poder verme ahí arriba con ellos es como un reto personal superado", continuó.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, que afirmó dormir unas "siete u ocho" horas cada día, explicó que el raid "no es una disciplina demasiado exigente a la hora de conducir", pero sí que es esencial "tener un estado de regularidad importante" en tu cuerpo. "Son muchas horas en el coche. Tienes que tener una buena hidratación, comer bien, comer sano, no hacer excesos y no comer cosas raras, porque si tienes un mal día en el estómago puede hacerse muy larga la etapa", manifestó.

En otro orden de cosas, Alonso afirmó que sus compañeros están "encantados" de que esté en el Dakar. "Es un grupo fantástico el que hay aquí en el Dakar, no solo en Toyota. Todos los participantes tienen esa amistad por encima de cualquier equipo en el que estés o la competitividad que hay. Incluso en la salida con los pilotos de Mini o de cualquier otra marca que está compitiendo con nosotros hay una amistad grande. Ha sido una bienvenida por parte de todo el mundo increíble. En ese sentido estoy muy cómodo. Todos mis compañeros están contentos de que esté aquí", subrayó.

Además, reconoció que algún día le gustaría poder ganarlo. "Poder anticipar un poco lo que va a llegar es importante, y yo aún no tengo eso porque no he crecido en esta disciplina. Para ganar el Dakar, se necesita una preparación de años, pero al menos me siento competitivo. No puedo decir que nunca ganaré el Dakar. Ojalá alguna vez lo gane", apuntó.