Fallece Giovanni Custodero, el futbolista italiano con cáncer que decidió entrar en coma inducido

El portero italiano del equipo de fútbol sala Fasano Giovanni Custodero ha fallecido con 27 años tras decidir entrar en un coma inducido. Padecía sarcoma óseo, un tipo de cáncer muy agresivo, que le había llevado a someterse a seis cirugías y a varios ciclos de quimioterapia en cuatro años. Hace unos días, se despidió de sus seguidores con una carta en la que explicaba su decisión. "Llegamos a la batalla final. Somos él y yo, el uno contra el otro. Le miro a la cara. Entiendo que la energía con la que le he alimentado se ha hecho fuerte, pero yo ya estoy cansado. Decidí pasar las fiestas lejos de las redes sociales, pero al lado de las personas más importantes para mí. Ahora que han terminado, y junto a ellos con el último grano de fuerza que me quedaba, decidí que no puedo aguantar más el dolor físico y el sufrimiento", escribió.

Su última publicación en facebook fue una frase compartida por una amiga, Cinzia Caroli, en la que resume su filosofía de vida. "Sólo necesitamos abrir los ojos y ver más allá de nuestros miedos para ver cuántas cosas nos da la vida", reza el cartel, que se ha convertido en una suerte de libro de condolencias a los amigos y familia del exfutbolista.

Este lunes se celebró su funeral en Pezze di Greco, Italia. A las condolencias se sumó el alcalde de Fasano, Francesco Zaccaria, que escribió que Custodero "se ha convertido en el símbolo de aquellos que luchan todos los días contra las enfermedades y el sufrimiento".