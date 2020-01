El puente de Reyes, propicio para la nieve y el deporte

Los aficionados a los deportes de nieve tendrán estos próximos días una gran oportunidad para disfrutar de su pasión en la comunidad de Aragón. El calendario ha abierto una posibilidad interesante para los amantes de la nieve, ya que el lunes es el día de Reyes y por lo tanto es festivo. Los más afortunados, cuyos trabajos así se lo permitan, podrán por lo tanto gozar de tres días de fiesta (sábado, domingo y lunes). La nieve y las estaciones de la comunidad pueden ser un importante atractivo para disfrutar de este tiempo.

Aragón ofrece en estas fechas tan celebradas por los aficionados al deporte blanco, cerca de 400 kilómetros disponibles de esquí alpino, y aproximadamente 150 para la práctica del nórdico, que convierten al territorio aragonés en una de las referencias nacionales de estos deportes. Cuatro estaciones en el pirineo oscense (Formigal-Panticosa, Candanchú, Cerler y Astún) y dos más en Teruel (Javalambre y Valdelinares) forman la oferta de esquí alpino de la comunidad. Pero esto no es todo ya que también cuenta Aragón con siete estaciones de esquí de fondo: Oza-Gabardito, Lizara y Linza en los Valles Occidentales, Llanos del Hospital en Benasque, Pineta en Monte Perdido, el Balneario de Panticosa y La Muela de San Juan en la Sierra de Albarracín.

Actividades para la ocasión

Para estos días mágicos, las estaciones de la Comunidad han preparado algunas actividades especiales. En Astún la tradicional bajada de antorchas del día 5 volverá un año más a dejar imágenes muy bellas para la retina. Según explican desde la propia organización, "no es necesario ser un experto para participar en ella" y destacan que se trata de "una experiencia única que todo esquiador debería vivir". Este evento arrancará a las 18.30 desde la silla de Ibones y finalizará en la base de la estación. Tras recibir a los Reyes de Oriente se procederá al encendido de las antorchas y el posterior descenso. Para terminar con la velada con buen sabor de boca se realizará una chocolatada para los más pequeños en La Moleta y se ofrecerá a los mayores un vino caliente con torta de Villanúa.

La bajada de antorchas es un acontecimiento que se puede disfrutar en varias de las estaciones aragonesas. En Cerler, una de las localizaciones más destacadas y visitadas para la práctica de los deportes de nieve, se celebra en cambio el día 4 este acto con entre 400 y 500 personas descendiendo las laderas del paraje con sus antorchas, formando una serpiente de fuego. En este caso, esta actividad comenzará a partir de las 17.30 en la base del Telesilla Molino, en Cerler 1500. En la estación de Formigal-Panticosa también se podrá participar en formar la serpiente de fuego (en este caso dos, una desde la zona de Tres Hombres en Formigal, y otra por la pista Estrimal), al igual que en Candanchú, en ambos casos esta actividad se celebrará el próximo domingo 5.

Además de las bajadas de antorchas, la visita de sus majestades de Oriente a las diferentes estaciones de la Comunidad aragonesa será una de las actividades reina de estos próximos días. Melchor, Gaspar y Baltasar se divertirán en el Valle de Benasque durante la mañana del día 5, cuando recorrerán la pista con sus esquís desde las 10.30 partiendo desde El Molino, pasando por Cota 2000, La Colladeta y el sector Ampriu, donde visitarán a los niños y niñas del Jardín de Nieve. En Candanchú, también el domingo y tras el descenso de antorchas, los Reyes Magos llegarán a la cafetería de Pista Grande para la entrega de regalos a los más pequeños. En Formigal, los tres monarcas comenzarán su recorrido en Portalet sobre las 11.00, seguirán hasta la zona de Anayet y visitarán una hora más tarde a los niños del Jardín de Nieve, mientras que en Panticosa llegarán a Petrosos a las 13.00 y recorrerán después la estación. Por la tarde, los Reyes llegarán a la zona de Sextas, en el recinto de Formigal, donde repartirán regalos desde las 18.30 a los niños que lo hayan solicitado previamente, y en Panticosa repartirán también regalos en el pueblo.

En el caso de Astún, los Reyes Magos acudirán a la estación y a partir de las 13.00 en el Jardín de Nieve, recibirán a los niños y les entregarán regalos. No obstante, en Javalambre y Valdelinares no hay programadas actividades especiales con motivo de estas fechas navideñas. Pero no por eso dejan de ser un importante atractivo para los esquiadores que deseen visitar la provincia turolense. El próximo puente de Reyes ofrece esta oportunidad para disfrutar de la nieve en Aragón, posibilidad que hará seguro que las estaciones de esquí de la Comunidad estén repletas de visitantes.