Nadal mete a España en cuartos de la Copa Davis y como primera de grupo

España ya está en cuartos de final de la Copa Davis y desde el primer puesto del Grupo B de la competición esperará al mejor segundo en el primer escalón de la fase decisiva del remozado torneo. Roberto Bautista había empezado a decantar la serie ante Croacia con una victoria liberadora frente Nikola Mektic y todo dependía de que Rafa Nadal también derrotase al joven y a priori asequible Borna Gojo. Prácticamente una garantía, como así se acabó demostró, tras casi hora y media de juego, eso sí, sobre la pista Manuel Santana de la Caja Mágica, abarrotada un día más y dispuesta a celebrar cada punto de su gran ídolo, que no falló al público español y cumplió con una trabajada victoria por 4-6 y 3-6.

El número 280 del mundo no parecía un rival en condiciones de poner en apuros a todo un número uno, pero ya sea por la ausencia de presión derivada de la situación agónica de los croatas o por el orgullo de ser todavía los vigentes campeones del torneo, Gojo salió contestatario a la pista, dispuesto a discutir todos los pronósticos desfavorables con su saque. El joven tenista de Split, al que Nadal jamás se había enfrentado en el circuito, soltaba el brazo como aquel que sabe que no tiene nada que perder. Gojo aguantaba y aguantaba, 4-3 favorable al croata y Nadal celebrando sus puntos con su inconfundible "vamos", símbolo de que la tarea no estaba resultando tan sencilla como a priori podría imaginarse.

Sin embargo, cuando un tenista juega frente a Rafa Nadal suele ocurrir que pese a estar haciendo todo bien, pese a tener el partido bajo control, hay un momento en el que un pequeño detalle lo tuerce todo y el de Manacor, sin saber cómo ni cuándo, está por delante. Eso ocurrió en el noveno juego del primer set. La 'zona Nadal'. 'Break' del español, 5-4 y saque para cerrar el primer parcial en su favor. Cuando huele la sangre, como todo gran campeón, el número uno del tenis mundial no perdona. Servicio en blanco y el primer set al zurrón (6-4).

Con la primera parte de la misión cumplida, la resistencia del joven Gojo se vino abajo como un castillo de naipes ante una ráfaga de aire. Rotura del servicio del croata recién estrenado el segundo set para comenzar a decidir el partido. Con el partido en semejante desventaja, podría parecer que el inexperto Gojo arrojaría la toalla como hizo su compatriota Mektic frente a Bautista, pero nada de eso. Cero reproches se le pueden poner a la buena actuación del jugador, de sólo 21 años, que le mantuvo el pulso al gran Nadal hasta donde le dieron las fuerzas y su calidad tenística.

Esta vez no hizo falta la mejor versión de Nadal, Croacia llegaba a Madrid como campeona pero con un equipo con el que no podía aspirar a plantar a cara a dos favoritas como España y Rusia, pero el balear cumplió una vez más y el equipo español ya espera rival en cuartos.