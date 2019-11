Ion Tiriac: "El nuevo formato de la Davis es una vergüenza"

El extenista rumano Ion Tiriac, propietario del Mutua Madrid Open, ha criticado duramente el nuevo formato de la Copa Davis, que también se disputa en la Caja Mágica de Madrid, asegurando que es una "vergüenza" y que los organizadores "han arruinado 120 años de tradición".

"Esta gente está enferma de la cabeza", indicó Tiriac en relación al grupo Kosmos, que gestiona el nuevo formato en la Davis. "Nunca han golpeado una pelota de tenis y han arruinado 120 años de tradición. Deberían condenarlos de por vida por lo que han hecho", añadió en una entrevista al diario 'FR24'.

El rumano, que no está nada conforme con el hecho de jugar toda la Davis durante una semana, reiteró su malestar en palabras al 'The New York Times'. "Apuesto lo que queráis a que en dos años vuelven a cambiar el formato de nuevo. Es un chiste y una vergüenza. Han arruinado la joya del tenis", explicó.

El presidente del grupos Kosmos, el futbolista Gerard Piqué, ya se pronunció antes del torneo sobre unas palabras de Tiriac en este sentido. "Él es de la vieja escuela en la forma en que ve las cosas y al mismo tiempo estar en Madrid, los dos, es algo que no ayuda", dijo Piqué por el hecho de compartir las instalaciones. "Quizás si en lugar de Madrid estuviéramos jugando los primeros años en Francia, él tendría un sentimiento diferente", añadió el jugador del FC Barcelona sobre Tiriac meses antes de que diese comienzo la nueva Copa Davis.