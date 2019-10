Begoña García: "Conseguir el oro en los Juegos sería lo máximo"

El pasado sábado lograron el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿En qué pensó cuando escuchó el pitido final?

Al terminar el partido hablábamos entre nosotras y nos costó creernos y asimilar que nos habíamos clasificado. El encuentro lo teníamos controlado y no sufrimos mucho. Al final, incluso acabas más contenta por ganar con justicia.

Además, abrió el camino de la clasificación anotando el primer gol.

Cada gol nos hacía estar más cerca, pero cuando marqué el 1-0 en el segundo partido no nos queríamos confiar. Lo celebré, pero un poco contenida porque estábamos concentradas y no nos queríamos despistar en ningún momento. Aún así, fue un momento de soltar un poco la tensión y seguir jugando con confianza.

Estos serán sus segundos Juegos.

Los de Río fueron una experiencia increíble. El desfile de apertura fue de los mejores momentos y me encantó el ambiente de los partidos, la villa olímpica... Además, las expectativas con los Juegos de Tokio son muy buenas. Van a estar muy bien organizados. Todo lo que he oído es que están trabajando al máximo para que sea una experiencia única. Ahora, tenemos un periodo que nos olvidaremos un poco porque tenemos la Liga, pero en enero empezaremos ya a prepararlos para intentar conseguir una medalla.

En una entrevista a este diario ya dijo hace unos meses que su sueño es conseguir un oro olímpico. Cada vez está más cerca.

Sí. Conseguir el oro sería ya lo máximo. Con lograr una medalla sería muy feliz, pero hay que soñar a lo grande.

¿Cuándo empezó a coger un stick?

A los 7 u 8 años en el colegio Antonio Machado de Zaragoza. Fue como actividad extraescolar porque mi hermano ya había jugado antes a hockey. Al principio había alguna chica, pero sobre todo chicos. Ellas lo fueron dejando y me quedé yo sola con los chicos. Pero me gustaba tanto el hockey que me daba igual con quién jugara. A los 15 años, empecé a ir a algunos torneos con un equipo femenino de Valencia y después, con 17, me vine a Madrid y empecé a jugar en el equipo SPV Complutense en División de Honor. Ahora, comenzaré mi tercera temporada en el Club de Campo.

Si no fuese jugadora de hockey, ¿a qué se dedicaría?

Entrenaba también a fútbol, me gustaba el tenis, he probado casi todos los deportes... Mi madre me dijo: "Tienes que elegir uno, que no tienes horas para hacer tantos". Elegí el hockey pero no sé explicar por qué. El tenis me gustaba, pero prefería los deportes de equipo. Si no hubiese sido el hockey, me habría dedicado a otro deporte o habría seguido vinculada al mundo deportivo.

¿Cómo se define como jugadora?

Justo este fin de semana me dijeron que estoy siempre corriendo en el campo sin parar, de lado a lado, y que soy muy nerviosa.

¿Nerviosa o sacrificada?

Bueno sí... Vaya, que no paro.

¿Y fuera de él?

No, creo que cuando no estoy jugando soy mucho más tranquila.