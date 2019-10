Blanca Manchón: "Se puede ser madre, empresaria y deportista de elite"

Blanca Manchón, regatista sevillana de 31 años que ya tiene plaza para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en vela, concretamente en la clase Windsurf, constituye un ejemplo de afán de superación y de no rendirse ante las adversidades y, desde su experiencia, asegura que “se puede ser madre, empresaria y deportista de elite”.

Manchón ha estado presente en las XIV Jornadas de Pediatría que se han celebrado en Murcia y que cuentan con el aval de la Asociación Española de Pediatría.

La windsurfista andaluza, seis veces campeona del mundo, ha visitado las instalaciones de Hero España en Alcantarilla y allí ha impartido charlas motivacionales a empleados de esa empresa y a alumnos del último curso de Pediatría procedentes de diversas universidades del país.

“Lo que he hecho ha sido contar mi historia de superación personal y deportiva. Tras haber sido olímpica y de haber ganado varios títulos mundiales me quedé embarazada y tuve un hijo hace tres años. Poco después, al volver a la competición, comprobé que los patrocinadores que me apoyaban me retiraban su respaldo argumentando que mi actividad ya no les encajaba y la Real Federación Española de Vela tampoco me ayudó. Me tocaba luchar por lo que ya había conseguido y tenía que hacerlo sola y sin los 40.000 euros al año que venía recibiendo por parte de varias firmas. Así debía disputar las pruebas de un deporte que no es precisamente barato, pues hay que contar con material y viajar con él a muchos lugares del mundo. A pesar de ello y con mucho esfuerzo logré ganar otra vez el Mundial en 2017 y con esto quiero decir que si se persigue algo es factible alcanzarlo y que se puede ser a la vez madre, empresaria y deportista de elite”, ha señalado esta regatista que gestiona en su Sevilla natal un establecimiento destinado al entrenamiento, la rehabilitación y la fisioterapia.

Manchón ahora también es conferenciante y, de hecho, ha debutado con la serie de charlas que ha ofrecido en Murcia.

Mientras, sigue con su carrera enfocada principalmente a la cita de Tokio. “He ganado títulos a nivel continental y mundial y solo falta en mi carrera un éxito olímpico. Los Juegos son el evento de mayor visibilidad para un gran número de deportes, la vela entre ellos, y te permiten competir por tu país al más alto nivel y con una tremenda repercusión”, ha apuntado.

En la capital japonesa Manchón tiene el objetivo de “subir al podio”, aunque asume que es “complicado” hacerlo.

“Habrá muchísima competencia y hay que estar muy bien durante la semana que durará la competición. A Tokio he ido varias veces en las fechas en las que se celebrarán las regatas y estoy preparada para soportar jornadas de mucho calor y vientos muy cambiantes, pues suele haber temperaturas altísimas y tifones, y eso dificulta el transcurso de las mangas a celebrar, por lo que habrá que adaptarse a las especiales condiciones con las que nos encontraremos”, ha contado la andaluza.