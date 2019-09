El Barça saca tajada de un cuarto de hora demoledor

Jugar en el Camp Nou es sinónimo de victoria, al menos de momento. Pero a nadie se le escapa que a este equipo de Ernesto Valverde le faltan un par de marchas más para asemejarse a versiones pasadas. Sufre en exceso incluso para resolver un encuentro que dominaba con claridad a los 15 minutos.

Pero los dos goles en un cuarto de hora hicieron sumirse al equipo en un auténtico letargo del que no despertó hasta verse presionado por el rival. Un Villarreal que revivió con el gol de Cazorla y al que le faltó algo de acierto para sacar mayor tajada de su visita a la ciudad condal.

Más allá del resultado, al conjunto azulgrana le falta fluidez, consistencia y capacidad de generar un fútbol más resolutivo. Messi, que alcanzaba los 400 partidos en Liga, apenas aguantó una mitad. The Best no está para ayudar a los suyos que necesitan distintos planes para sacar adelante los partidos cuando ante el guión era inamovible. Por ello, y viendo lo que se ha jugado ya en estas pocas semanas de temporada,

Es digno de estudio lo que le está ocurriendo al Barcelona en una temporada que acaba de comenzar. Cuenta sus partidos en casa por victorias ante rivales con más o menos un patrón definido, pero rivales de Primera al fin y al cabo.

Betis, Valencia y ahora Villarreal han salido derrotados de su visita al Camp Nou, donde se han acostumbrado a un alto porcentaje anotador (sobre todo los dos primeros). La peor versión del equipo, la que muestra a domicilio y que le empuja a derrotas tan sonrojates como la de Granada, no se vio en la noche del martes. Aunque es cierto que el Villarreal fue capaz de igualar las fuerzas durante todo el segundo tiempo.

No es capaz el Barcelona de dominar el duelo de principio a fin y ante el Villarreal, en el que se permitió incluso el lujo de regular su esfuerzo a ratos, salió a trompicones de los esfuerzos del rival por llevarse algo positivo de Barcelona.

Los dos goles en apenas un cuarto de hora le permitíieron relajarse en exceso. Griezmann abría la lata de cabeza merced a un saque de esquina botado por Messi. Por fin conectaban las dos estrellas.

Eso sí, el nuevo gol del astro galo quedaría eclipsado con sendos golazos. Uno por cada escuadra por más que en el de Cazorla Teo Stegen pudo hacer algo más. A los pocos minutos del tanto de Griezmann, llegaba un gol magistral de Arthur que se sacó un señor zarpazo desde larga distancia y que fue digno de elogio incluso para el meta rival. Nada pudo hacer Asenjo ante tremendo chat. No así el cancerbero alemán del Barcelona que vio cómo entraba un gran tiro de Cazorla cuando agonizaba la primera mitad. El golazo del asturiano no sólo sacó al equipo local de su acomodo sino que sirvió de reacción para los suyos. El Barcelona había disputado un encuentro más que cómodo hasta el que mundialista lograse recortar distancias a escasos segundos de que se señalase el túnel de vestuarios.

El cambio en el descanso por las molestias musculares de Messi alentó aún más al Villarreal que buscó con más decisión la meta del Barça. Era otro el partido que se vio en los segundos 45 minutos. Ambas escuadras buscaba con equidad la meta rival y las ocasiones de peligro se alternaban.

Calleja se la jugaba metiendo alternativas de gol, mientras que Valverde se movía buscando desborde con Dembélé y Ansu Fati. El reciente nacionalizado se movía como pez en el agua en esa intranquilidad local con el 2-1 del marcador. Era el nervio que necesitaba el Barça para amarrar el choque y en sus botas llegaban las mejores ocasiones.

Nada pudo hacer para volver a batir a Asenjo por mucho que lo intentó y merodeó el área del Villarreal. Quizás, el jovencísimo futbolista necesite algo más que ser un mero repulsivo. Lleva poco tiempo en la oficina, pero ha dado sobradas muestras de estar preparado.

Ficha

Barcelona, 2 Villarreal, 0

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; Busquets, Sergi Roberto (De Jong, min. 63), Arthur; Griezmann, Messi (Dembélé, min. 46) y Luis Suárez (Ansu Fati, min. 78).

Villarreal CF: Asenjo; Peña, Albiol, Torres, Quintillà; Iborra, Anguissa, Cazorla (Bacca, min. 77); Ontiveros (Ekambi, min. 57), Chukwueze y Moreno (Moi Gómez, min. 68).

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Vasco). Amonestó a Sergi Roberto, Griezmann, Anguissa, Albiol, Junior y Busquets.

Goles: 1-0. min. 6. Griezmann. 2-0. min. 15. Arthur. 2-1. min. 44. Cazorla.

Incidencias: Partido correspondiente a la 6ª jornada de Liga, disputado en el Camp Nou. 70.000 espectadores.