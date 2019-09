Aliaga: "No entraremos en subastas con MotoGP"

Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Industrial del Gobierno de Aragón, ha manifestado la firme intención de que el Gran Premio de Aragón siga adelante una vez expire en 2021 el actual contrato con Dorna, la empresa organizadora del campeonato. “Queremos que no se pierda MotoGP en Aragón”, aseguró. No obstante, Aliaga aclaró. “No vamos a entrar en ninguna subasta, trabajaremos en las particularidades y activos que tenemos”, señaló. “Sabemos que competimos con países pero el Gobierno de Aragón no va a entrar en ninguna subasta. Subastas no. Trabajaremos defendiendo nuestras particularidades y pondremos sobre la mesa nuestros activos, unos activos que nos han permitido alcanzar las 10 ediciones de Moto GP”, indicó.

Dorna ya ha advertido a los dirigentes de Motorland de las nuevas coordenadas del calendario de cara a 2022. Si Motorland prorroga su vinculación, entrará en la rotación prevista para las carreras que se celebren en la Península Ibérica. Carmelo Ezpeleta, presidente de Dorna, ya ha dejado estos días en el circuito turolense algunas claves. Aragón celebraría su gran premio en años alternos, tres de cada cinco años, en función, finalmente, de los circuitos con contrato: Jerez, Montmeló, Valencia y los portugueses Estoril o Portimao.

Motorland es un circuito magnífico, técnicamente perfecto y valorado muy positivamente a nivel internacional. Hay que destacar también de que se trata de una instalación con una gran capacidad organizadora, donde no solo colabora el personal del circuito, sino también los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, enunció Aliaga. “Queremos continuar siendo una referencia mundial en MotoGP. Pondremos sobre la mesa nuestra capacidad de organización, que es uno de nuestros principales activos porque queremos que Motorland continué en el circuito internacional de moto GP”, reiteró Aliaga.