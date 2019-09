Sin novedad en el último día de mercado

La noticia de anoche en el Real Zaragoza es que no hubo noticia. El histórico club de la capital aragonesa no ha podido realizar operación alguna en el último día hábil de mercado de verano, que se ha cerrado a las 24.00 horas. No ha habido incorporaciones que refuercen la plantilla que dirige Víctor Fernández y tampoco se han registrado salidas, algunas de ellas, sin embargo, deseadas por el entrenador y el cuerpo técnico.

Se queda por el momento dentro de la plantilla Jorge Pombo, al que se le animó a buscar una salida y que estuvo colocado en el escaparate durante prácticamente todo el verano. También permanece en su lugar Miguel Linares, al que le queda un año de contrato en vigor en el Real Zaragoza. Por su parte, Daniel Lasure, por el que se interesó el Girona, permanecerá en la entidad de toda su vida. Bikoro, que procede del Teruel, tampoco abandona el Real Zaragoza, a pesar de que Víctor Fernández hubiera preferido una cesión.

En cuanto a posibles incorporaciones, a Víctor Fernández sólo le puede quedar la esperanza de que haya quedado algún jugador de cierto interés en el paro, como puede ser Sergio García, operación, no obstante, complicada.

El último día de mercado, en todo caso, estuvo movido durante la tarde y noche de ayer en Segunda. El Deportivo de La Coruña, que en su día presentó recurso contra el sobreseimiento del caso Levante-Real Zaragoza, cuyo juicio empieza hoy, fue de los clubes más activos. Vendió a Robert Pier al Levante y fichó a Mollejo y Montero (cedidos por el Atlético de Madrid) y a Salva Ruiz, que llega libre.

La operación de mayor volumen la realizó el Almería, que fichó por 8,8 millones de euros al joven delantero de 18 años Avrin Appiah, procedente del Nottingham Forest. Asimismo, el conjunto andaluz recuperó para su delantera a Juan Muñoz, jugador que pasó en su día por las filas del Real Zaragoza.

NOTICIAS RELACIONADAS El mercado de fichajes echa el cierre

Por su parte, Las Palmas vendió por 5 millones de euros al Fútbol Club Barcelona a Pedri, joven talento de 16 años. Éste se queda cedido en su club de origen. La entidad canaria también vendió los derechos de Íñigo Ruiz de Galarreta. En este caso, al Mallorca. El centrocampista vasco, con pasado zaragocista, se queda cedido en Las Palmas al menos hasta el mes de diciembre. Entonces lo podrá incorporar su nuevo propietario, el Mallorca. Las Palmas ha recuperado para su plantilla a Jonathan Viera, que estaba en el fútbol chino. El conjunto de Pepe Mel también se refuerza con Juanjo Narváez, cedido por el Betis, y Christian Rivera, cedido por el Leganés.

El Girona, por su parte, se ha hecho con los servicios de un veterano guardameta español, Asier Riesgo, cuyo fichaje por el Manchester City no ha llegado a concretarse debido a problemas administrativos del club inglés las fichas de jugadores extranjeros.

El próximo rival del Real Zaragoza, el Alcorcón, también fichó ayer. Incorporó a Bernardo Cruz, que llega cedido del Granada. También ficharon el Huesca, Málaga, Rayo Vallecano, Albacete, Mirandés y Fuenlabrada.