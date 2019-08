Sergio Samitier: "Tenía la piel de gallina con ese apoyo aragonés"

La Vuelta a España ha pasado hoy por Aragón con final en el Observatorio de Javalambre. Los tres ciclistas de la Comunidad: Jorge Arcas, Fernando Barceló y Sergio Samitier, han podido sentir el empuje y apoyo de sus paisanos durante la etapa. Al término de la prueba, tanto Fernando Barceló como Sergio Samitier, han destacado sentir el apoyo de los asistentes durante el recorrido. Barceló ha declarado: "Ha sido una maravilla correr en casa. A mí me pilla un poco lejos de Huesca, pero se notaba la cantidad de aragoneses que había animando. Había mucha más gente de la que me esperaba y durante toda la subida, ha sido realmente bonito", mientras que Samitier ha aseverado: "Al final tenía la piel de gallina con ese apoyo aragonés. había muchos conocidos y también muchos que eran simplemente aragoneses".

Los últimos kilómetros han resultado duros para ambos. Barceló ha asegurado llegar "sin muchas fuerzas", lo que le ha impedido encontrarse "más adelante" aunque la subida le ha resultado "más dura de lo que me esperaba" y se ha lamentado de ello: "Es un puerto impresionante y espectacular para un final de etapa de la Vuelta a España. Ha sido una pena no haber tenido más fuerzas". Samitier ha explicado su evolución durante la etapa: "Hoy hemos decidido subir más tranquilos viendo que no era nuestro día. Era una subida que no conocía y me ha sorprendido, muy dura, más de lo que pensaba y la verdad que muy bien".

Samitier ha sufrido una caída, pero se ha repuesto y ha asegurado que son "gajes del oficio", mientras que Barceló ha aseverado que "el cuerpo no ha respondido muy bien a falta de 20 kilómetros" y ha añadido: "Esto es largo, seguro que hay más oportunidades. Me gustaría pasar por alguna buena escapada que me brindara la oportunidad de intentar luchar por la etapa". Samitier tampoco le pierde la cara a la ronda española: "Todavía quedan 16 etapas y ya habrá tiempo de meternos en fugas que puedan llegar y a ver cómo evoluciona el cuerpo. Es mi primera vuelta y hay que ir poco a poco", ha asegurado.