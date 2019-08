El fútbol sala turolense está de enhorabuena: Alcañiz acogerá próximamente un curso de entrenadores que permitirá la obtención de la titulación básica (nivel 1 o Nacional C), es decir, aquella que desde hace algunas temporadas se le exige a todos los clubes que participan en Tercera División.

De esta forma, la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) atiende una vieja reclamación de los equipos de aquellas comarcas alejadas de la capital aragonesa que sufrían dificultades para encontrar preparador acreditado y poder competir en la categoría que se ganan sobre el parqué, puesto que las clases se venían realizando en horarios incompatibles -entre septiembre y mayo de 18.00 a 21.00- para quienes viven fuera y tienen que trabajar o atender a su familia.

Equipos como Mosqueruela o Maestrazgo se han visto condenados a desaparecer o descender de categoría. Otros como Alcorisa, este mismo año, han afrontado una situación límite para salir adelante. El entrenador que los dirigía hasta la fecha (Pascual Vidal) comunicó que dejaba el cargo, no encontraban relevo y lanzaron un comunicado desesperado a través de su página de Facebook.

“Hoy no estamos aquí para compartir el horario de un partido, temas de pretemporada o fichajes. Hoy acudimos aquí como último recurso para tratar de encontrar un entrenador que nos permita competir un año más en Tercera División. Quedan menos de dos meses para arrancar la temporada y no tenemos alguien con el título necesario. Por desgracia, la Federación Aragonesa de Fútbol exige que todos los equipos participantes en esta categoría cuenten con un técnico entre sus filas que, al menos, tenga el primer nivel de entrenador de fútbol sala. Sin embargo, ya sabemos cómo va esto. Estamos en Teruel y no hay ninguna facilidad para que alguien de la zona pueda obtener dicho título”, anunciaron, en un mensaje que no dio sus frutos.

Sin embargo, ante una realidad tan agónica, con el club bajoaragonés a punto de verse relegado al descenso, Pascual Vidal anunció que iba a continuar una campaña más, en un gesto de amor hacia los colores de su localidad.

Elevada demanda

Teniendo en cuenta las dificultades que han atravesado diversos clubes, no resulta extraño que haya una elevada demanda de interesados en obtener el carné. Según ha podido conocer este periódico, aficionados de Alcañiz, Alcorisa, Caspe o Híjar ya se han apuntado a la lista, entendiendo que este curso es una gran oportunidad que les surge cerca de casa.

Y es que, más allá de poder ayudar al equipo de sus respectivas localidades, les puede valer para salir fuera y ganar un pequeño sueldo. Aunque lo cierto es que pocos presupuestos de Tercera División aragonesa permiten pagar a entrenadores, también existe la opción de seguir formándose y aspirar a categorías superiores.