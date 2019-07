Josep Betalú reedita su triunfo en la XI BTT Bronchales Sierra Alta

Josep Betalú Constantino, del equipo BMC-Speedsix, ha reeditado su triunfo en la XI BTT Bronchales Sierra Alta al llegar el primero a la meta por segundo año consecutivo tras recorrer los 50 kilómetros de la prueba, con un desnivel de 1.600 metros, en 2 horas, 36 minutos y 27 segundos.

"Una carrera bonita, un recorrido precioso, es mi tercera participación y la primera vez que vine a Bronchales me quedé asombrado, porque no me esperaba un lugar así con tanto bosque, con tantas sendas y me quedé muy enamorado. Por eso año he venido más días y llevo una semana" ha subrayado en la línea de meta Betalú, corredor de elite que ganó su cuarta Titan Desert el pasado mes de mayo y prepara ahora una prueba en Costa Rica.

El segundo clasificado ha sido David Martínez Reche, del equipo Gobik Factory Team, con un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 51 segundos, y en tercer lugar ha llegado Iván Díaz Buj, del equipo Cultbikes, con un tiempo de 2 horas, 46 minutos y 34 segundos, ha informado la organización en una nota de prensa.

En categoría femenina la primera posición ha sido para Mari Gallart Torres, del equipo Cultbikes Specialized, con un tiempo de 3 horas 59 minutos y 14 segundos y que supera de este modo la segunda posición que obtuvo el año pasado en esta prueba. La segunda de las féminas en alcanzar la línea de meta ha sido Lorena Gutiérrez Badenes, con un tiempo 4 horas, 2 minutos y 23 segundos, a la que ha seguido, tras 4 horas 26 minutos 38 segundos, Diana Ferrando Cuesta, del equipo Cultbikes.

Este año, los organizadores del Ayuntamiento de Bronchales y Atlos Eventos Deportivos han trazado un recorrido totalmente novedoso en el que se han añadido 5 kilómetros de recorrido y se ha aumentado el desnivel positivo hasta los 1600 metros.