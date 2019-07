Ona Carbonell, la coleccionista de medallas en Mundiales

Ona Carbonell ya es historia de la natación. La española se ha convertido en la nadadora de artística con más medallas en los Mundiales. La capitana del equipo español, que ya ganó el sábado su primera medalla en Gwangju -una plata- en la modalidad de solo técnico, ha sumado la segunda -un bronce- junto sus compañeras en la rutina de 'highlight', alcanzando las 22 preseas en un Mundial, récord absoluto para una nadadora de artística.

La española estaba empatada hasta hoy con Natalia Ishchenko en número de medallas en Campeonatos del Mundo, pero con la conseguida con sus compañeras no hay nadie que haya conseguido tantas como ella en su modalidad. Además, Ona sido segunda en la preliminar de solo libre de este lunes, por lo que podría ampliar su palmarés con una nueva medalla en la final. "He tenido buenas sensaciones y he disfrutado dentro del agua", en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Natación. "Estoy contenta con el feedback y con las puntuaciones y voy a por todas", declaró dejando claro que saldrá a la final en busca de una nueva medalla.

Desde que debutara en los Mundiales de Melbourne en 2007, Ona Carbonell ha estado presente en seis campeonatos en los que ha sumado 22 medallas (un oro, diez platas y once bronces), lo que además de convertirla en la nadadora con más medallas en artística la permite ser la mujer con más medallas en Mundiales de natación. Ahora, sólo Michael Phelps con 33 y Ryan Lochte con 27 le superan en la historia de los Mundiales.

Siempre en el podio

En los seis Mundiales disputados, siempre ha subido al podio. En su estreno en Melbourne 2007 logró una plata y un bronce, mientras que dos años después en Roma logró su único oro y dos platas. En Shanghai 2011 logró cuatro bronces, mientras que en los Mundiales disputados en Barcelona en 2013 logró su récord de preseas en un campeonato con siete (tres platas y cuatro bronces). De nuevo en Melbourne, pero en 2015, firmó una plata y un bronce, mientras que en Budapest 2017 logró dos platas.

Nadadoras artísticas con más medallas en la historia de los Mundiales

22 Ona Carbonell (España) 1 oro, 10 platas y 11 bronces.

21 Natalia Ishchenko (Rusia) 19 oros y 2 platas.

20 Gemma Mengual (España) 1 oro, 12 platas y 7 bronces.