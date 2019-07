Marta Pintanell: "Ojalá pudiera vivir del triatlón, pero mi profesión va a ser médico"

Antes de ser triatleta, Marta Pintanel montaba a caballo.

Eso es, hacía equitación en María de Huerva. Pero mi padre y mi tío siempre practicaban triatlón y es una disciplina que he visto desde niña. Los Pintanel somos una familia de triatletas. Yo iba con mi madre y con mi hermana a animarles a todas las carreras y nos tirábamos a las piscinas de los pueblos, los pantanos, los ríos… Así empecé en el triatlón, nadando. Sin embargo, ahora es la disciplina que más me cuesta.

Qué curioso.

Estoy mejorando mucho pero nadar sigue siendo lo que me resulta más complicado. También, por eso, es lo que más estoy entrenando, unos cinco o seis días a la semana. De hecho, hasta hace no demasiado solo me consideraba duatleta, no triatleta.

Y al atletismo y a la bicicleta, ¿cuánto tiempo le dedica?

Entreno cuatro horas al día. Nado cinco o seis veces a la semana, corro cuatro o cinco, monto en bicicleta tres o cuatro y, además, hago un par de sesiones de gimnasio.

Además, es estudiante de Medicina. ¿De dónde saca el tiempo?

Entro a clase a las 9.00 y, si puedo, hago antes una sesión de carrera. Luego, después de la Universidad, voy a nadar a las 16.00. Cuando termino la natación, salgo a correr o con la bicicleta. Doblar, doblo todos los días. Y, a veces, tres o cuatro sesiones de entreno.

Y los estudios, ¿cuándo?

Los compañeros me ayudan mucho, sobre todo prestándome los apuntes de las clases que me pierdo porque muchas veces viajo los jueves o los viernes. Los profesores se han portado muy bien cambiándome exámenes. He aprobado todo y pienso que, si no hiciera tanto deporte, me iría peor en los estudios. Este nivel de actividad me ayuda a organizarme porque cada minuto que le dedico a estudiar lo hago al cien por cien.

¿Nunca descansa?

Cada dos meses, descanso un día. Luego hay entrenamientos menos intensos, pero siempre hago algo. Quizá suene duro o muy sacrificado, pero es una forma de vida y, por increíble que parezca, hoy por hoy no me cuesta ningún esfuerzo extraordinario.

Los resultados están reforzando todo ese trabajo: solo esta temporada ha sido subcampeona del mundo de duatlón sub-23, campeona de Europa sub-23 (y novena en el absoluto) y oro Nacional de relevos mixtos.

Los resultados están siendo increíbles y me ayudan a seguir siempre motivada. En el deporte, como en la vida, es importante obtener recompensas al trabajo diario.

¿Sueña con unos Juegos Olímpicos?

A los de Tokio 2020, desde luego que no llego. Estoy contenta con mi progresión y sería un sueño estar en unas Olimpiadas, pero tengo los pies en la tierra y sé que es muy complicado. La clave del éxito es ser realista, constante y sacrificada en el trabajo. Si se te suben los éxitos a la cabeza, te equivocarás tarde o temprano.

Hace un año le fichó el club Diablillos de Rivas, uno de los más potentes del país, y pagó una pequeña cantidad por sus derechos.

Sí, hasta entonces competía con el Stadium Casablanca y llegaron a pagar 800 euros para poder federarme con ellos. No es una gran cantidad, pero desde luego es algo que nunca había pasado en el triatlón aragonés. Además, financian mis desplazamientos, alojamientos, inscripciones...

¿Se puede vivir del triatlón?

Ahora mismo, no. Solo es posible para los olímpicos: Javier Gómez Noya, Mario Mola... Aun así, creo que en el deporte femenino es mucho más complicado. Es muy difícil conseguir patrocinadores que apuesten por ti. Además, los premios de los campeonatos son ridículos. A mí no me preocupa demasiado porque lo que quiero es ser médico. Ojalá pudiera vivir del triatlón, pero tengo claro que mi profesión va a ser médico.

Este domingo, participará el triatlón de Zaragoza.

Sí, me hace especial ilusión correr en casa porque así me pueden ver en directo mis amigos y mi familia. Estoy muy motivada.