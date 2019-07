Jesús Vallejo: "Estoy agradecido a la ciudad. Ha sido muy emocionante"

¿Qué siente al ser homenajeado por su ciudad?

Estoy muy contento por el recibimiento. Muy agradecido. Ha sido muy emocionante. En el discurso que he dado delante de las personas que han venido, de hecho me he emocionado un poco recordando a todas esas personas que me han ayudado a llegar hasta aquí. No me esperaba un acto tan grande, con la copa, las declaraciones del alcalde y el representante de la Federación. Ha sido algo muy bonito y solo tengo palabras de agradecimiento para el alcalde y la ciudad de Zaragoza. También estoy muy agradecido a mis padres, mi colegio y al Real Zaragoza por los valores que me han inculcado.

Después de un Europeo tan exitoso y de estar incluido en el once ideal del torneo, ¿cómo han sido estos días para Vallejo?

Han sido días de actividad, con muchas llamadas telefónicas, casi no he podido ni descansar. Pero eso es algo muy bueno. Que me incluyan en el once del torneo implica que la UEFA reconoce mi trabajo. Lo he disfrutado estos días con mi familia y mis amigos, es algo muy bonito porque hay mucho trabajo y preparación detrás. Ahora es momento de celebración, de descansar y de afrontar lo siguiente que va a ser la pretemporada.

La selección no empezó muy bien el campeonato a pesar de ser favorita.

Creo que después de la derrota en el primer partido estábamos algo tocados, pero después el míster nos animó. Los que habíamos jugado descansamos y nos recuperamos bien, mientras los que no habían jugado entrenaron fuerte. Afrontamos los siguientes partidos con otra mentalidad y creo que esa derrota nos hizo más fuertes e hizo que el equipo fuera de menos a más y terminásemos siendo campeones.

¿Había alguna espina clavada de la anterior final?

Sí que teníamos las ganas de poder competir y ganar a Alemania. Pero yo creo que, si hubiese sido otro rival, hubiésemos salido al campo con las mismas ganas e ilusión de llevarnos el torneo.

La selección sub-21 ha sido más un equipo que un conjunto de individualidades.

Por supuesto, además yo creo que hay que destacar la gestión que ha hecho el seleccionador, que ya nos lo dijo en la preparación en Las Rozas, que en un campeonato tan largo todos íbamos a ser importantes. Y no lo dijo por decir, sino que así ha sido. Hemos sumado todos y hemos estado preparados para los buenos y los malos momentos. Creo también que desde el banquillo le ha aportado un puntito más al equipo, que se ha notado en el campo, donde hemos sido superiores muchas veces en las segundas partes.

¿Cómo afronta la próxima temporada?

Ahora voy a disfrutar de estos momentos y a descansar. Siempre he dicho que quiero estar en el Madrid, que estoy muy a gusto. Y en seguida a preparar la pretemporada.

Actualmente hay cinco centrales en el Real Madrid.

Yo siempre digo que estoy muy contento en el Real Madrid, con el seleccionador, la afición y los compañeros, y que quiero seguir. Soy un privilegiado por entrenar con los mejores y, por supuesto, por competir. Y aprendo muchísimo con ellos porque son los mejores. No me planteo nada más y estoy muy contento.

El año que viene la selección absoluta podría acudir a la Eurocopa 2020, ¿entra en sus planes?

Todo futbolista tiene ese sueño de llegar y poder representar a su país a nivel absoluto, es algo que es increíble. Tuve la suerte de estar con ellos el año pasado en la preparación en Rusia, aunque al final no pude ir al Mundial, pero solo compartir esos momentos de entrenar y estar con ellos ya es algo increíble. Yo siempre he tenido ese sueño, pero tampoco hay que dejar de tener en cuenta los Juegos Olímpicos del año que viene. Por categoría y por generación me corresponden más que quizá ir con la absoluta, pero los retos los afronto siempre con ambición.

En la selección sub-21 es capitán, un rol que no tiene cuando es convocado con la absoluta. ¿Pesan esos galones?

Sí que es cierto que son roles diferentes. En la sub-21 hay que centrarse más en echar una mano a los compañeros, sobre todo a los que tienen menos tiempo, pero es una labor muy fácil. Son chavales de la misma edad y son extraordinarios. No pesa para nada esa responsabilidad, ya que los que hemos ido a esta selección tenemos bastante experiencia en el mundo profesional. Nos ayudamos mucho entre nosotros y estoy encantado con esa labor de capitán, que asumo habitualmente y llevo con naturalidad.

¿Qué ha hecho de esta selección un equipo exitoso?

Creo que el éxito que hemos conseguido en el Campeonato de Europa se debe a que somos un grupo increíble de jugadores y a que somos amigos tanto dentro como fuera del campo.