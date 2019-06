Vallejo "Un trabajo increíble, nos lo merecemos"

Jesús Vallejo, capitán de la selección española sub-21, calificó este domingo como merecido el título del Europeo de la categoría ante Alemania, repasó que el equipo ha hecho un "trabajo increíble y muy duro" todo el ciclo y destacó "la gestión del cuerpo técnico como clave de este éxito".

"Hemos hecho un trabajo increíble, muy duro, sufriendo mucho y ha tenido recompensa. Nos lo merecemos. Vamos a descansar y a disfrutarlo porque esto no se consigue todos los días", dijo en declaraciones a 'Cuatro' al término del encuentro disputado en Udine.

"Ha sido clave de este éxito la gestión que ha hecho el cuerpo técnico. Hay que valorarlo mucho y disfrutarlo", continuó el defensa, que expuso que su selección ha "sufrido mucho" en la final ante Alemania, pero ha tenido "la revancha de 2017", en referencia a la derrota de hace dos años contra ese rival.

España ha ido de menos a más en el torneo. "Después del partido con Italia (con una derrota por 3-1) nos quedamos un poco tocados. Perdimos y luego nos levantamos. Nos recuperamos contra Bélgica, contra Polonia fue un partidazo, en semis con Francia y hoy un partido muy sólido que hemos aprovechado nuestras ocasiones", añadió.

También fue preguntado por una dura entrada suya en el primer tiempo, castigada con tarjeta amarilla. "Es una jugada con el balón dividido, voy fuerte, llego tarde y arrollo al jugador. Es una jugada muy rápida. Me he ido a disculpar, le pregunté si estaba bien y son lances del juego. No ha tenido nada el compañero alemán, ha podido seguir jugando y está todo ok", contestó.

Vallejo explicó que lleva "muchísimo tiempo entrenando bien" y encontrándose "con muy buenas sensaciones" en esta temporada, aunque apenas había contado con minutos en el Real Madrid. "Muy contento de haber jugado los últimos partidos (de la temporada) en el club. Me ha ayudado a estar aquí", dijo.