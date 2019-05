El fiscal avisa de que se podría levantar la investigación contra la SD Huesca, "que podría ser incluso la primera perjudicada"

El Juzgado de Instrucción nº5 de la capital oscense investiga a la SD Huesca como personalidad jurídica por su posible responsabilidad penal en el caso de la trama de presuntos amaños de partidos de fútbol para ganar dinero con las apuestas. Sin embargo, el fiscal jefe, Juan Baratech, ha aclarado este jueves, tras tomar declaración a seis de los detenidos por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional dentro de la operación Oikos, que "eso no quiere decir que se vaya a mantener y, de hecho, porque por lo que hemos visto hasta ahora, sin perjuicio de lo que luego salga cuando se plasmen todas las actuaciones, el club podría ser incluso un perjudicado con lo que su situación procesal podría cambiar a la de una acusación particular ya que si hay un perjudicado directo, el primero de ellos es la SD Huesca". Ello limpiaría la imagen del club.

Baratech ha explicado que la SD Huesca está citada como este momento en base al artículo 31 bis del Código Penal, según el cual "las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma".

El fiscal jefe, por otra parte, ha detallado que a lo largo de la jornada ha solicitado cinco prisiones provisionales eludibles con fianzas de 100.000 euros (2), 75.000 euros (1) y 50.000 euros (2), mientras que para el sexto detenido solo ha pedido como medida cautelar su comparecencia periódica en el juzgado.

A este respecto, ha reconocido que dos de los detenidos se han acogido a su derecho a declarar, algo que, a su juicio, "está más que justificado" ya que al estar las actuaciones secretas para las partes, prefieren esperar a que se levante el secreto para poder ejercer su derecho a la defensa y declarar cuando tengan acceso al contenido íntegro del sumario y conozcan los cargos concretos que les imputan.

Aparte de eso, no ha querido ofrecer ningún dato que pueda comprometer la investigación ya que se encuentra bajo secreto de sumario. Solo ha relatado que en su día la Liga presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (en relación al supuesto amaño del partido Huesca-Nástic de la pasada temporada) y que tras unos meses de investigación, decidieron judicializar el caso en noviembre. Desde entonces, el juzgado ha estado investigando con intervenciones telefónicas, entradas y registros. Y solo ha develado que "ha existido una trama principal y luego han salido unas ramificaciones".

También ha aclarado que no todos los detenidos están investigados por los mismos delitos (organización criminal, corrupción deportiva, estafa y blanqueo de capitales), sino que se ha individualizado cada situación.

Por último, Baratech ha hecho hincapié en que la investigación judicial está solo en sus primeras fases y que, por ello, es previsible que el Juzgado llame a declarar más adelante a más personas investigadas. Además, ha asegurado que, pese a que el partido que dio origen a la denuncia fue el Huesca-Nástic, no ha declarado ningún jugador del equipo tarraconense "y no sé si será necesario o no", ha añadido.

El Huesca cree que tendría "todo el sentido del mundo"

Fuentes del club azulgrana señalan que tendría "todo el sentido del mundo" personarse en la causa como acusación particular "por el daño tremendo e injusto que está recibiendo la imagen de la entidad".

Sin embargo, se trata de una decisión que debe tomar el consejo de administración, que se vuelve a reunir este viernes. Las mismas fuentes indican que se va a luchar por el sobreseimiento de la investigación a la SD Huesca como persona jurídica porque es "la forma de pasar página y demostrar que estamos limpios".