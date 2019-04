La capital serrablesa ha vivido este fin de semana su gran fiesta del atletismo con la celebración del XLIII Medio Maratón de Sabiñánigo. Tras las pruebas infantiles del XXXII Memorial Antonio Lardiés que se desarrollaron el sábado, este domingo 133 atletas tomaban la salida en plena calle Serrablo. De éstos, 72 deportistas han hecho el medio maratón y el resto los 10K. Sadi Aitaddi y Beatriz Martínez han logrado la victoria en los más de 21 kilómetros, mientras que Domingo Abarca y Laura Navarro cruzaban la meta en primer lugar en los 10K. El jaqués Víctor Puyuelo, con molestias esta semana, ha decidido finalmente participar sin forzar demasiado y ha quedado en cuarta posición.

La salida ha sido a las 11.00, tras el corte de la cinta por parte de la alcaldesa de Sabiñánigo Berta Fernández y el concejal de deportes Jorge Acín. La meta estaba colocada en la calle Serrablo, junto a la rotonda del Quebrantahuesos. El recorrido han sido dos vueltas a un circuito urbano, que ha transcurrido por la principal calle de esta localidad, el Polígono Sepes y parte de la antigua carretera Sabiñánigo-Jaca. En total cerca de 22 kilómetros. Los corredores de la 10K han tomado la salida a la misma hora, realizando una sola vuelta al circuito.

A los 18 minutos y 22 segundos ha entrado en meta Domingo Abarca, seguido de Sergi Ariaca y Roberto Gracia, atletas de la 10K. Por su parte Laura Navarro ha logrado un tiempo de 00:21:48, y le han seguido Virginia Sanromán y Marina Sayas.

El vencedor del Medio Maratón, Said Aitaddi, ha logrado un tiempo de 01:12:30, seguido de Xavi Tomasa (01:12:53) y Alberto Sábado (01:13:06). Aitaddi es un habitual de esta prueba deportiva, que ya ha ganado en cinco ocasiones. El año pasado no pudo participar, por tener otra cita deportiva y este “he vuelto al circuito, me gusta correr en Sabiñánigo”, ha asegurado al finalizar la carrera. “El ritmo hasta los 10 primeros kilómetros ha sido fácil, luego ha sido más fuerte y he seguido hasta el final”, ha añadido.

Por su parte, el jaqués Víctor Puyuelo no se ha querido perder esta cita, a pesar de las condiciones físicas en las que se encuentra. Pero esta prueba les gusta mucho tanto a él como a su hermano Alberto, que hoy no ha podido estar, “y yo no quería perdérmela”. Hasta el sábado no sabía si iba a participar o no, pero finalmente ha quedado cuarto y primero de los deportistas locales. “La semana pasada hicimos un gran esfuerzo con mi hermano, ayudándole a ganar el Maratón de Zaragoza y desde ese día que me calenté un poco y no debería haber acabado, arrastro molestias muy fuertes en el sóleo izquierdo”, ha explicado. Esta semana sólo ha podido salir a entrenar una vez, “pero como es la carrera de toda la vida y está al lado de mi pueblo, tenía ganas de intentarla correr”. Hoy iba a salir a entrenar, “y qué mejor entrenamiento que aquí en Sabiñánigo a un ritmo controlado sin pasarme para ver cómo respondía el sóleo”, ha añadido. Al final ha aguantado, “he ido más o menos a un buen ritmo” y se ha mostrado contento al finalizar “porque creo que no será nada la lesión”.

Respecto a la categoría femenina, Beatriz Martínez que ha cruzado la meta en primer lugar ha logrado un tiempo de 01:28:25, seguida de Jackeline Gómez (01:32:04) y Ani Buero (01:34:30). Para Beatriz Martínez, de Zaragoza era su primer Medio Maratón de Sabiñánigo. “Me lo quería tomar como un entreno, porque los domingos tengo rodaje largo y venía una amiga y me animé a probar”, ha subrayado. Ya le habían dicho que era duro, a lo que se ha sumado el calor. “He ido bien en toda la carrera, pero en los kilómetros 15 al 17, como pegaba el viento y era subida es donde más he sufrido”.