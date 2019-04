El Mann Filter planta cara al Perfumerías Avenida

La ocasión se presentaba inicialmente propicia, por la trayectoria, para una victoria local, del Perfumerías Avenida, uno de los destinados a ocupar un puesto en la final desde inicio de Liga, pero las zaragozanas pelearon desde el primer minuto hasta el último para conseguir la victoria. El encuentro empezó muy igualado porque el fondo de armario charro le permitía mantener el ritmo que impone Mann Filter. Era un cara a cara de dos equipos con un grandísimo potencial ofensivo.

Mann Filter, muy concentrado desde el salto inicial, comenzó el partido siendo fiel al estilo ofensivo que le ha caracterizado durante toda la temporada. El balón circulaba con velocidad, lo que le permitía encontrar tiros liberados en cada uno de sus ataques. En defensa el plan estaba claro, Dornstauder salía sobre De Souza y imponía su ley (5 rebotes – 4 puntos – 1 tapón – 11 valoración) y Gimeno con Robinson. Había que anular el potencial en la pintura de Avenida. Objetivo conseguido en los primeros minutos; pero Avenida es un equipo equilibrado, y ahí estaba Lloyd y Givens anotando una y otra vez desde 6,75.

El cuarto discurría con un intercambio continuo de canastas hasta llegar al 9-9 en el marcador (min 5). Gimeno no tardó en anotar su primer triple en un momento importante del cuarto (13-16). Avenida no conseguía tomar aire, y no se imponía por encima de su rival, de la mano de nuevo de Lloyd y Robinson, se llegaba al final de los primeros diez minutos con un apretado 20-20.

Si en el inicio del partido Mann Filter golpeaba primero, en el segundo cuarto, Avenida no se quería dejar sorprender. Brown con un golpe fortuito, al caerle una jugadora rival sobre su rodilla, se retiraba en camilla entre lagrimas y gritos de dolor y un Wüzburg sobrecogido. El segundo cuarto fue para el Avenida que conseguía sus máximas diferencias, llegando a dominar por 11 puntos en el minuto 15. Las de Miguel Ángel Ortega disfrutaban y es que en el minuto 17 el parcial ascendía a 20-4, con una Lloyd en 16 puntos como destacada que hacía 3 de 4 en tiros de tres y llegaban al descanso con un +14 en el marcador (46-32).

Tras el paso por vestuarios, Avenida no quería sorpresas, ni especular con un partido igualado; mantenían la defensa en intensidad y concentración, pero Mann Filter, se encontraba una y otra vez con un Quinn Dornstauder que anotaba los primeros puntos del cuarto y mantenía a su equipo en el inicio (13 puntos) con un 46-35. En los diez últimos minutos no hubo ningún cambio. Mann Filter no mantenía su acierto en el tiro y Avenida sin embargo se desquitaba en lo anotador, para jugarse los últimos minutos con tranquilidad en un encuentro que finalizaba con un 77-51.

La siguiente cita de esta eliminatoria al mejor de tres partidos será el próximo domingo en el pabellón Eduardo Lastrada y dará comienzo a partir de las 12.15. Las jugadoras de Fabián Téllez tratarán de dar la sorpresa y dar una enorme alegría a los aficionados del Stadium Casablanca.

Ficha técnica

Perfumerías Avenida: Silvia Domínguez (7), Jewell Loyd (18), Krisi Givens (13), Angelica Robinson (4), Erika De Souza (4) -Cinco inicial- Elin Eldebrink (9), Belén Arrojo (2), Laura Gil (11), Adaora Elonu (6), Cyesha Goree (-) y María Asurmendi (3) .

Mann Filter: Laia Flores (6), Brittany Brown (2), Tania Pérez (0), Vega Gimeno (17), Quinn Dornstauder (13) - Cinco inicial- Zoe Hernández (-), Marta Montoliu (5), Leslie Faye Knight(6), Paulina Hersler (2) e Irene Lahuerta (0).

Árbitro: Asier Quintas, Paula Lerma, Mikel Cañigueral. Angelica Robinson (AVN) eliminada por faltas.

Incidencias: partido correspondiente a la serie de cuartos de final de la Liga Día disputada en Pabellón Wüzburg con aforo completo. Brittany Brown se retiró lesionada de su rodila en el segundo cuarto del encuentro