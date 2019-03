El CV Teruel, a afianzar su puesto en la recta final

El CV Teruel viaja este sábado a Castellón para pelear contra el Ube L’Illa Grau y tratar de sumar tres puntos a su casillero que le afiancen como líder de la tabla en la recta final de la liga regular. Su objetivo es acabar la competición en primera posición, lo que le permitiría disfrutar del factor cancha en los ‘playoff’.

El encuentro de esta tarde, a partir de las 17.00 en el pabellón castellonense Ciudad Deportiva, es uno de los más complicados a los que va a tener que hacer frente el CV Teruel de los cuatro que restan para acabar la temporada. El Ube L’Illa Grau, en quinta posición, presionará para poder escalar en la tabla y estar entre los cuatro primeros, ya que ello le daría opción de jugar los playoff.

Además, según admitió este viernes el entrenador naranja, Miguel Rivera, el rival ha demostrado ser un equipo con un juego muy regular en esta temporada, en la que ha convertido a su receptor Pablo Kukartsev y al colocador Carles Mora "en la diagonal más peligrosa de todo el campeonato".

Para anular la potencia de los castellonenses, el CV Teruel recurrirá a su mejor juego y a la resistencia de la que ha hecho gala el equipo naranja en otras ocasiones. La plantilla turolense, al contrario que la del Ube L’Illa Grau, no cuenta con ninguna baja en sus filas, si bien a estas alturas de la temporada los jugadores soportan ya una gran carga física. El curso ha sido duro, al combinar los partidos de liga con los de la competición europea en Champions y Copa CEV.

Duros entrenamientos

No obstante, la escuadra turolense ha reforzado su entrenamiento de cara a los últimos partidos de Superliga. Tras el de este sábado en Castellón, la próxima semana el CV Teruel se enfrentará al Río Duero Soria. El 23 de marzo, luchará con el ahora penúltimo de la tabla Barça Voleibol. El último encuentro de la temporada, el 30 de marzo, en la jornada 22, el conjunto naranja recibirá en casa a Vecindario ACE Gran Canaria.

"Son cuatro partidos complicados y no podemos bajar la guardia. Todos los contrincantes se juegan su posición y lucharán por ascender. Aún debemos sumar puntos", afirmó este viernes el preparador turolense. Rivera subrayó que el conjunto naranja desarrollará su mejor juego para frenar al adversario.

El CV Teruel debe sumar puntos esta tarde si no quiere poner en riesgo su supremacía. Su eterno rival y segundo en la lista a solo tres puntos, el Unicaja Almería, se ve las caras con el penúltimo, el Barça Voleibol, lo que, a priori, convierte a los andaluces en favoritos para la victoria. Si el conjunto naranja dejase escapar los tres puntos en juego, empataría con los ahorradores, perdiendo una oportunidad de oro para instalarse con seguridad en cabeza de la tabla a solo tres partidos de cerrar la temporada.

Sin embargo, Rivera no quiere "gastar energías" pensando en el Unicaja Almería. "Nosotros nos vamos a centrar en nuestro trabajo, no queremos pensar en el rival porque no sirve de nada. Lo importante es jugar bien y sumar puntos", manifestó.

Con la moral muy alta ante el encuentro con el Ube L’Illa Grau, el técnico turolense manifestó que "por ahora, la ventaja es nuestra". Los turolenses deberán sacar fuerzas esta tarde para contrarrestar la ausencia de su afición, que se ha convertido en un jugador más por el apoyo incondicional que presta al equipo en los buenos y malos momentos.