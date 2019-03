Brad Owako: "Sería importante para Zaragoza que ascendiera el Bantierra Fénix"

El Bantierra Fénix se acaba de proclamar campeón del Grupo B de la División de Honor B y se encuentra a un pasito de ascender a la máxima categoría del rugby español. Uno de sus puntales es el keniata Brad Owako, un primer centro o segundo centro de verdadera entidad.

Muchas gracias por su consideración. Desde luego, vamos a intentar ascender.

Esta es la segunda pregunta, pero debería ser la primera: ¿qué hace un keniata jugando al rugby en Zaragoza?

Me encanta el rugby y quería conocer Europa. Zaragoza es una ciudad muy bien ubicada en España, muy bien comunicada con las principales ciudades. Además, me informé y cuentan con un club que pretende ascender a la élite. Europa y el rugby europeo me fascinan. En cierta forma, también es la puerta de Francia o Inglaterra, países con gran tradición en este deporte.

En Europa siempre se ha considerado a Kenia como una potencia mundial en atletismo, no en rugby...

El deporte que suscita más interés en Kenia es el fútbol, que allí se llama ‘soccer’. El segundo deporte en popularidad y el que más gloria le ha reportado al deporte keniata es el atletismo. Los fondistas de mi país copan los podios y son de fama mundial. El tercero es el rugby. Le pondré un ejemplo que entenderá muy bien.

Dígame.

En rugby a siete, mi país puede competir con Sudáfrica. He dicho en rugby a siete. A 15, por supuesto, Sudáfrica es mejor. En Kenia, el rugby se ha desarrollado en las escuelas y las universidades. Yo, afortunadamente, me formé en la African Nazaren, en Nairobi. Crecí en una familia que pudo costearme estos estudios. Mi padre es chef de cocina y mi madre, mánager de márquetin.

Quizá en España tengamos una imagen estereotipada de Kenia, distinta de la que nos muestra...

Desconozco la imagen que tienen ustedes sobre mi país. Yo me formé e intenté conocer el mundo. El rugby me ayudó y me ayuda a ello. Antes de venir a España, también jugué en Irlanda. Allí conocí a mi mujer, Bronagh. Ella es de Dundalk, en Irlanda, y ahora se encuentra dando clases de inglés en Kenia. A ver si viene pronto a Zaragoza...

¿Con quién vive en Zaragoza?

Vivo en Cuarte con Matt, compañero del equipo nacido en Nueva Zelanda, y con Roberto, de Tenerife. Ellos son jugadores muy importantes en el Bantierra Fénix. También entreno con ellos a un equipo de base en el club. Tenemos 200 jugadores en la base. Se está trabajando muy bien, y se hace además una gran labor social.

¿En qué se diferencia el rugby de Kenia del español?

España está progresando mucho. Se mueve el balón más rápido que en Kenia. Y está mejor organizado. No es Irlanda, ni Nueva Zelanda, ni Inglaterra; pero el nivel español es cada vez mejor.

¿Veremos pronto al Bantierra Fénix en la élite?

Ese es el objetivo. No va a ser sencillo, pues la fase final la jugamos ocho equipos y solo asciende uno. Además, está Ciencias de Sevilla, que es un gran equipo. Pero lo intentaremos.

Sería tan bonito ascender...

Sería muy importante para Zaragoza que el Bantierra Fénix ascendiera. El rugby está creciendo en España. El otro día, por ejemplo, había mil personas en el campo. ¿Qué deporte reúne en Zaragoza a mil espectadores?

El Zaragoza de fútbol, el Tecnyconta de baloncesto...

Esa trascendencia puede tener el rugby en Zaragoza.

Por cierto, ¿cómo ve el Mundial de Japón de este año?

Lo veré por televisión (sonríe). Mi país está en las series mundiales de rugby a siete, donde yo juego; pero en rugby a 15 no se ha clasificado. Por cierto, después de los Juegos Olímpicos y del Campeonato del Mundo de Fútbol, es el tercer evento en importancia en el mundo del deporte. Todo eso es el rugby...