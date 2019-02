Fallece Gordon Banks, autor de la parada del siglo a Pelé

El exportero inglés Gordon Banks, campeón en el Mundial de Inglaterra 1966, ha muerto a los 81 años, un guardameta que será recordado por realizar la parada más famosa de la historia de los Mundiales tras un cabezazo del brasileño Pelé en 1970.

Once a champion, always a champion



We are deeply sorry to hear of the death of @England World Cup winner @thegordonbanks.



He was one of the game's greatest goalkeepers, a provider of stunning World Cup memories & a gentleman.



Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/tsD4c71Ixt