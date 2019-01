Alberto Belsué: "En unos meses pasé de aficionado a jugar con Señor y Pardeza"

Se cumplen 30 años de su debut con el primer equipo del Real Zaragoza, uno de esos días que jamás se olvidan.

Resulta imposible olvidar un día que significó mi debut profesional. Fiché por el Real Zaragoza con 20 años, procedente del Endesa de Andorra. Me costó mucho llegar a la élite y tampoco me resultó sencillo que Radomir Antic me diera una oportunidad. De hecho, me pilló un poco de sorpresa cuando Radomir me hizo entrar en el campo cuando quedaban nueve minutos en un partido de dieciseisavos de Copa frente al Valladolid en La_Romareda.

Ingresó en el campo sustituyendo, nada más y nada menos, que a Juan Señor.